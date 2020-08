Hannover

Hat Hannovers Fußgängerzone zu viele Modegeschäfte und zu wenig Gastronomie? Eine aufwendige Studie der Immobilienspezilalisten BMO und Bulwien-Gesa bescheinigt der Stadt das größte Modeangebot aller bundesweiten Top-Einkaufsstädte. Allerdings mangele es an Gastronomie im Zentrum, und in der Kategorie Nahrungs- und Genussmittel belegt Hannover sogar den letzten Platz.

Hannover hat so viele Modegeschäfte wie bundesweit keine Top-Shoppingstadt

141 Städte wurden für die Studie untersucht. Unter den 13 Top-Einkaufsstädten wie München, Berlin, Hamburg und Düsseldorf belegt Hannover den achten Platz nach Köln. Ausschlaggebend dafür ist erstens das starke Angebot an Modegeschäften: 47 Prozent der Geschäfte verkaufen Textilien, im Durchschnitt aller Top-Städte sind es 39 Prozent.

Zweitens hebt die Studie die hohe Präsenz an internationalen Marken in Hannover hervor: 57 Prozent der Innenstadtgeschäfte (Durchschnitt: 48 Prozent) gehören internationalen Ketten an.

Filialsierungsgrad in Hannover sehr hoch

Allerdings ist dadurch der sogenannte Filialisierungsgrad hoch: Rechnet man die nationalen Ketten hinzu, dann sind 84 Prozent der City-Geschäfte nicht lokal oder regional verwurzelt. In München sind es nur 62 Prozent, in Düsseldorf 65 Prozent, in Berlin und Stuttgart 68 Prozent, in Hamburg 73 Prozent.

Die Internationalisierung, die den Studienmachern als Beleg für Prosperität und Anziehungskraft einer Stadt gilt, bedeutet für Kunden zuweilen Eintönigkeit, gelegentlich war von Deichmannisierung die Rede. H&M und das Schmucklable Pandora etwa sind in Hannover mit gleich drei Geschäften vertreten. Inhabergeführte, lokale Geschäfte machen nur noch 16 Prozent des Angebots aus.

„Vielfalt einer Einkaufsstadt “

„Solche Studien erfassen nie die Vielfalt einer Einkaufsstadt wie Hannover“, schränkt City-Gemeinschafts-Manager Martin Prenzler ein. Die Autoren hätten nur fünf zentrale Straßen untersucht (Georg- und Bahnhofstraße, Große Packhof-, Karmarsch- und Ständehausstraße). „ Hannovers Innenstadt ist viel weiter verzweigt als die meisten anderen Einkaufsstädte“, sagt Prenzler: „Wenn etwa das Teestübchen am Ballhofplatz nicht eingerechnet wird, bildet man das Gastroangebot der Stadt nicht ab.“

Der Titel der Studie lautet „What’s next, Highstreet?“ (Wohin entwickeln sich die Einkaufsstraßen?). Im Kern geht es um die Frage, wohin sich die Innenstädte entwickeln, wenn sich immer mehr Teile des Handels ins Internet verlagern. Kleinere und flexiblere Verkaufsflächen seien nötig, um sich den gewandelten Kundenansprüchen zu stellen, schreiben die Autoren. Dadurch könnten dann auch mehr Gastroangebote die Innenstädte beleben. Im Durchschnitt der Top-Städte machen sie 15 Prozent der Geschäfte aus, in Hannover sind es derzeit nur 9 Prozent.

„ Hannover bekommt mehr Gastronomie “

„Wir hatten vor Jahren mehr Gastronomie“, sagt Prenzler, „sie wurde aber durch die steigenden Mieten in den Spitzenlagen verdrängt.“ Jetzt kehre sie sichtbar zurück: „Es gibt mehrere frische Konzepte, die sich aber teilweise wegen der Corona-Krise etwas verzögert haben.“ Gerade erst hat Vapiano wieder eröffnet, neue Ideen gibt es am Weißekreuzplatz oder am Hohen Ufer.

Hannover werde sich als Einkaufsstadt weiter behaupten, sagt Prenzler. Das überdurchschnittlich hohe Angebot an Modegeschäften liege an dem riesigen Einzugsgebiet, das von Braunschweig bis Bielefeld, von Soltau bis Göttingen reicht. Es zeige aber eben auch, wie attraktiv Hannover für Einzelhändler sei.

„Erscheinungsbild wichtiger als Events“

Wichtiger als die viel diskutierte Eventisierung sei es aber, dass die Stadt ein gutes Erscheinungsbild biete und zum Einkaufsrundgang einlade. „Die Qualität einer Einkaufsstadt macht sich nicht daran fest, ob eine Samba-Gruppe in einer Nische spielt, sondern an guten Angeboten und einer guten Stadtbauqualität.“

Von Conrad von Meding