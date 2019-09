Hannover

In den Himmel mit seinen Wolkenformationen hat Pia Driftmann schon immer gerne geschaut. Seine Schönheit und das Gewaltige der Natur faszinieren die junge Frau. Seit die 24-Jährige in Hannover Meteorologie studiert, versteht sie obendrein, wie das Wetter entsteht und welche Auswirkungen das Klima auf unser Leben hat. Pia Driftmann gehört damit zu einer Minderheit. Meteorologie zählt bundesweit zu den sogenannten „kleinen Fächern“. Nur wenige Unis bieten es an. Wenige Studenten, wenige Lehrende. Es ist einer der Studiengänge, von denen kaum jemand weiß, dass es sie überhaupt gibt – und die ständig bedroht sind, geschlossen zu werden.

So erging es zuletzt den Exotenfächern Indologie in Göttingen oder Mikrorobotik in Oldenburg. Der Grund: Wenn Studiengänge nicht zu 80 Prozent ausgelastet sind, gibt es Strafzahlungen. Und das kann sich im Gerangel um Bedeutung und Budget keine Uni lange leisten. Ab und an jedoch finden die Unis kreative Wege gegen den Zwang zur Optimierung ihres Angebots.

Studenten genießen den Exotenfaktor der Spezialfächer

„Ich finde es cool, etwas Besonderes zu studieren“, erzählt die angehende Meteorologin Pia Driftmann. Im Institut für Meteorologie und Klimatologie der Leibniz-Universität kennt sie jeden Studenten und Mitarbeiter mit Namen. Die familiäre Atmosphäre hat den Vorteil, dass alle sich helfen und bei Krisen im Studium gegenseitig unterstützen. Driftmann schreibt gerade ihre Bachelor-Arbeit über das Stadtklima in Hannover. „Ich beschäftige mich damit, wie wir uns an den Klimawandel anpassen können.“ Ein topaktuelles Thema angesichts bereits spürbarer Belastungen durch steigende Temperaturen.

Kleinere Studienfächer unter Druck

Wie sehr die Themen an gesellschaftlicher Relevanz gewinnen, ist für die Planung der Unis jedoch nicht entscheidend – es gilt vor allem, auf sich aufmerksam zu machen. Und umso spezieller das Fach, desto schwieriger ist diese Aufgabe.

„Je größer die Spezialisierung, desto größer auch die Gefahr, dass die Nachfrage nicht ausreicht“, sagt Elke Mittag von der Koordinierungsstelle für Studieninformation und -beratung in Niedersachsen. Denn vielen Abiturienten sei gar nicht klar, was sich hinter den oft wenig verständlichen Bezeichnungen verbirgt. Geodäsie. Eingebettete Systeme. Informationstechnologierecht. „Sie bringen den Studiengang nicht in Verbindung mit ihren eigenen Interessen.“ Oder sie argwöhnen, dass die Spezialisierung zu weit geht, um später damit einen Job zu finden. Dabei ist oft das Gegenteil der Fall.

Strafzahlungen für die Underdogs

Seit rund vier Jahren macht das niedersächsische Wissenschaftsministerium den Hochschulen zudem Vorgaben zur Auslastung der Studiengänge. 80 Prozent der angebotenen Plätze sollen belegt sein, sonst müssen die Unis Strafzahlungen leisten. Im Bachelor sind mindestens 35 Anfänger pro Jahrgang vorgeschrieben, im Master 25 Studenten. „In unserer internen Qualitätskontrolle betrachten wir deshalb jeden Studiengang einmal im Jahr sehr genau“, erklärt Mechtild von Münchhausen, Sprecherin der Leibniz-Uni. Für kleinere Fächer gibt es Ausnahmen, wenn der Bereich sich als stark in der Forschung beweist.

Von Mariner Sensorik bis Turkologie: Diese Exotenfächer bieten Unis in Niedersachsen an Unter Jura und Betriebswirtschaft, Geschichte und Germanistik können sich die meisten Studienanfänger etwas vorstellen. Doch manche Abiturienten entscheiden sich für kleine exotische Themengebiete. Niedersächsische Hochschulen bieten einige dieser sogenannten „Kleinen Fächer“: Mit der Geschichte Ägyptens von den Anfängen bis zur islamischen Zeit beschäftigt sich der Bachelor-Studiengang „Ägyptologie und Koptologie“ an der Georg-August-Universität Göttingen. Die Studenten lernen die ägyptischen Sprachen, lesen Hieroglyphen und analysieren ägyptische Denkmäler und archäologischen Stätten. In der Koptologie geht es um das spätantike christliche Ägypten. Die geschichtliche Entwicklung und aktuelle Gestaltung von Kleidung ist Gegenstand des kulturwissenschaftlichen Bachelor-Studiengangs „Materielle Kultur: Textil“ an der Universität Oldenburg. Studenten bereiten sich damit auf den Lehrerberuf und das Schulfach „Textiles Gestalten“ vor oder arbeiten später in Museum, Kulturmanagement oder Künsten. Ganz neu bietet die Technische Universität Clausthal den Bachelor „Sportingenieurwesen“ an. Die Absolventen sollen befähigt werden zur Entwicklung von Hightech-Sportgeräten und Ausrüstungen. Um Wissenschaftsreflexion und Ethik in den Technikwissenschaften geht es im Masterstudiengang „Philosophy of Science“ an der Leibniz-Universität Hannover. Einen Master in „Marine Sensorik“ bietet die Universität Oldenburg. Er bereitet auf Entwicklung und Analyse von Sensoren und Messmethoden vor, die sich für die Erkundung der Meere eignen. Sprache und Kultur der Türkei und verwandter Gebiete vermittelt der Bachelor „Turkologie“ der Georg-August-Universität Göttingen. Spätere Berufsfelder sind Medien, Kultur, Diplomatie oder, mit dem ergänzenden Master eine wissenschaftliche Tätigkeit.

Auch großen und renommierten Fächer droht laufend die Schließung

Dem Fach Physik der Leibniz-Universität mangelte es in der Vergangenheit an Studenten. Quelle: Rainer Dröse

Das berechtigte Interesse, Steuergelder effektiv einzusetzen, führt am Ende zu Veränderungen im Studienangebot. So stellte die Leibniz-Uni den Masterstudiengang European Studies mangels Nachfrage wieder ein. Oft verstärken die Institute aber erfolgreich ihre Werbung für schlecht nachgefragte Angebote oder verändern ihren Zuschnitt, um sie attraktiver zu machen. Wie wichtig das ist, zeigt: Es trifft nicht nur die Kleinen. Gering ausgelastet waren in der Vergangenheit auch große und renommierte Bereiche wie Physik und Elektrotechnik.

Die Bemühungen um neue Studenten zeigen Erfolg: Elektro- und Informationstechnik gehörte zuletzt zu den drei beliebtesten Bachelor-Studiengängen mit rund 500 Erstsemestern im Studienjahr 2019 nach den Dauerbrennern Lehramt (890 Anfänger) und Wirtschaftswissenschaften (620). Sehr gefragt ist inzwischen auch Informatik. Im Studienjahr 2014 gab es noch 275 Studienanfänger in allen Informatik-Studiengängen, 2019 waren es 561, also mehr als doppelt so viele. Den Master Mechatronik hat die Uni zum Studiengang Mechatronik und Robotik ausgeweitet. Prompt stieg die Zahl der neuen Masterstudenten binnen eines Jahres von 119 auf 157 Anfänger.

Nach Einschätzung des niedersächsischen Wissenschaftsministeriums geht der Trend in Richtung interdisziplinäre Studiengänge. Die Unis ergänzen zudem häufig bestehende Studiengänge mit neuen Modulen aus dem Bereich Digitalisierung.

150 Bewerber aus Indien : Durch Umstellung auf englische Sprache

Meteorologe Professor Gunther Seckmeyer wünscht sich mehr Unterstützung für sein Fachgebiet. Quelle: Clemens Heidrich

Die Meteorologen in Hannover hatten vor allem mit mangelndem Interesse an ihrem Master zu kämpfen. „Doch ohne Master hätte auch niemand mehr bei uns ein Bachelorstudium begonnen“, erklärt Professor Gunther Seckmeyer. Mit seinem einzigen Professoren-Kollegen Günter Groß wählte er eine Strategie, die auch andere Studiengänge wie Geodäsie und Geoinformatik erfolgreich anwenden: die Umstellung auf ein englischsprachiges Angebot.

„Wir haben jetzt allein aus Indien 150 Bewerber pro Semester auf unsere maximal 30 Plätze“, berichtet Seckmeyer. Andere Studenten kommen aus China oder Osteuropa. Die englischen Seminare sind auch für die Deutschen sinnvoll. „Für Meteorologen ist es eine typische Berufsanforderung, ihr Thema auf Englisch zu präsentieren.“ Die Leitung der Leibniz-Uni zweifelt jedenfalls nicht an den Meteorologen. „Es ist eine sehr forschungsstarke Abteilung, die interessante Promotionen anbietet“, betont Vizepräsidentin Elfriede Billmann-Mahecha. Um ihre Zukunft müssen zumindest die Absolventen nicht bangen: Meteorologie sei ein Studium mit Jobgarantie, wirbt Wissenschaftler Seckmeyer. „Wir könnten ohne Weiteres mehr Studenten ausbilden und auch sie würden gute Arbeitsplätze finden.“

Wie sieht es an der MHH aus?

Die Medizinische Hochschule Hannover mit insgesamt 3543 Studenten konzentriert sich vor allem auf Medizin und Zahnmedizin mit 290 sowie 80 Plätzen für Anfänger. Außerdem bietet die Hochschule mehrere Master of Science wie Biochemie, Biomedizin, Midwifery (einem europäischen Masterstudiengang für Hebammenwissenschaft) sowie Public Health, in dem es um Prävention, Gesundheitsförderung und das Management von Institutionen und Gesundheitssystemen geht.

In den nächsten Jahren will die MHH zwei neue Studiengänge einführen: Biomedizinische Datenwissenschaft (Master) und Hebammenwissenschaft (Bachelor). „Wir sind eine kleine Universität, die nur aus einer Fakultät besteht. Eine Ausweitung des Portfolios erscheint uns sinnvoll, um über die Medizin hinaus auch andere Studiengänge aus dem Bereich der Gesundheitsberufe anzubieten“, sagt Studiendekan Ingo Just.

Angesichts der Nachfrage nach Medizinern will das Land außerdem das Angebot an Medizinstudienplätzen ausweiten. Die MHH wird dabei nicht bedacht. Vorrang hat die Uni Oldenburg, deren Medizinstandort sich noch im Aufbau befindet. Zum Wintersemester 2019 verdoppeln sich die Anfängerplätze in Oldenburg von 40 auf 80. Weitere 140 Plätze sind geplant – in der Hoffnung, dort mehr Landärzte zu gewinnen. Außerdem bekommt die Universitätsmedizin Göttingen 60 Plätze, aus bereits vorhandenen Teilstudienplätzen sollen damit Vollplätze werden.

Die MHH plant nun, durch Umorganisation aus eigenen Mitteln 50 zusätzliche Studienplätze zu schaffen.

Wie sieht es an der Tiho aus?

An der Tierärztlichen Hochschule Hannover bleibt das Studienangebot seit vielen Jahren ausgesprochen stabil: Insgesamt 1645 Studenten waren im Wintersemester 2018/19 in Tiermedizin mit Staatsexamen eingeschrieben. Daneben bietet die Tiho seit 2006 den Masterstudiengang Biologie mit aktuell 46 Studenten, der auf Englisch läuft. Im zugehörigen Institut arbeiten zahlreiche internationale Wissenschaftler, Englisch als Wissenschaftssprache ist schon allein deshalb selbstverständlich.

„Die Studenten sind früh in die Forschung eingebunden und schätzen den hohen Praxisanteil“, sagt Sprecherin Sonja von Bredthorst.

