Die Psychologieprofessorin Elfriede Billmann-Mahecha ist als Vizepräsidentin an der Leibniz-Universität Hannover für Lehre und Studium verantwortlich. Im HAZ-Interview erklärt sie, warum Hochschulen ihr Studienangebot ständig weiterentwickeln.

Frau Professorin Billmann-Mahecha, wann ist es sinnvoll, einen Studiengang komplett zu schließen?

Wir hatten in den vergangenen Jahren nur einen einzigen Fall, damals war die Nachfrage nach dem Master European Studies sehr gering. Außerdem gab es in Niedersachsen ein vergleichbares Angebot in Göttingen. Als Alternative zur Schließung gestalten wir Angebote um, fassen sie zusammen oder internationalisieren sie, also erweitern die Zielgruppe auf englischsprachige Studierende.

Wann sehen Sie Handlungsbedarf?

Wir verfolgen ganz genau, ob unsere Master-Studiengänge ausgelastet sind. Wenn sie mehrere Jahre unter den Vorgaben liegen, suchen wir nach den Gründen und überlegen Alternativen. In Ausnahmefällen, wenn ein Studiengang wirklich gut ist und eine starke Forschungsleistung dahinter steht, vereinbaren wir als Grenze 20 statt 25 Studenten pro Jahrgang.

Sie sprechen vom Master, haben Bachelor-Studiengänge diese Probleme nicht?

Nein, sie sind ausreichend ausgelastet. Aber bei der Einführung von Bachelor und Master sind bundesweit sehr spezialisierte Master-Studiengänge entstanden. Jetzt stellt sich die Frage, ob diese Hochspezialisierung wirklich sinnvoll gewesen ist. So haben wir die drei Studiengänge Konstruktiver Ingenieurbau sowie Wasser-, Küsten- und Umweltingenieurwesen und Windenergie-Ingenieurwesen zum allgemeineren neuen Master Bauingenieurwesen zusammengefasst. Ergänzend starten wir jetzt den Master Umweltingenieurwesen.

Warum haben Sie das gemacht?

Die Studenten können in beiden Mastern jetzt immer noch den Schwerpunkt Wasser oder Wind wählen, die Inhalte gehen nicht verloren. Aber die Absolventen sind nun im Beruf flexibler. Kleine und mittlere Betriebe wünschen sich oft eher einen Allrounder.

Warum liefen die stark spezialisierten Master schlecht?

Aus der Politik kam damals die Ansage, dass alle Studenten einen Bachelor, aber nur wenige einen Master machen sollen. Aber die Welt hat sich anders entwickelt als gedacht. Wer in der Industrie und auch im geisteswissenschaftlichen Feld etwas werden will, braucht oft einen Master.

Was beeinflusst die Veränderungen im Studienangebot noch?

Wir passen unsere Studiengänge inhaltlich laufend an und fragen uns, ob wir noch das Richtige in der richtigen Form lehren. Dabei spielen Forschungsergebnisse, gesellschaftliche Anforderungen und Umwälzungen wie der digitale Wandel eine Rolle.

Und wenn Studenten vor Fachgebieten zurückschrecken, die als schwierig gelten? Vor einigen Jahren war selbst die renommierte Physik nicht genügend ausgelastet.

Das Problem haben wir überhaupt nicht mehr. Unsere Bachelor laufen gut. Wir informieren Abiturienten vorher über die Anforderungen und Unterstützungsangebote. Unsere Brückenkurse in Mathe vor dem Studienstart laufen auch online, bald gibt es das auch für Physik. Unsere Tutoren erzählen in den Schulen, warum sie ihr Fach studieren und was sie damit machen wollen.

Von Bärbel Hilbig