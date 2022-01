Hannover

Es sind drei. Keine Spatzen, so viel ist gewiss, dazu sind sie zu groß, aber um irgendwas vom Gefieder zu erkennen, sind sie zu weit weg. Sie fliegen einen Bogen über die Podbi und verlieren sich im Dunst über dem Lister Literatenviertel. Schade. Ich notiere: „3 unidentifizierte Flugobjekte.“ Es ist 10.12 Uhr.

Sonntagmorgen. Der Nabu, der Naturschutzbund Deutschland, hat zum zwölften Mal zur jährlichen „Stunde der Wintervögel“ aufgerufen, zu einer Zählung all dessen, was an gefiederten Geschöpfen bei uns unterwegs ist. Jeder Mensch darf zwischen dem 6. und dem 9. Januar mitmachen, darf im Garten, im Park oder auf dem Balkon die Augen offen- und danach festhalten, von welcher Spezies er oder sie am meisten gesehen hat. „Helfen Sie mit, schleichende Veränderungen in der Vogelwelt festzustellen“, schreibt der Nabu. Man soll gar nicht alle Vögel notieren, die man sieht, sondern die höchste Anzahl, die man von einer Sorte während einer Stunde gleichzeitig sieht.

Kamera, Stift, Vogel-App: Gut vorbereitet in die „Stunde der Wintervögel“. Quelle: Bert Strebe

Ich habe mich penibel vorbereitet. Der Nabu-Erfassungsbogen liegt bereit, die Kamera, bestückt mit dem neuen 300er-Zoom, Block und Stift, außerdem das Handy mit der eigens heruntergeladenen Nabu-„Vogelwelt“-App. Vielleicht kommt ja was Exotisches? Ich mag den Bienenfresser besonders gern, eine Eisvogelart. Wobei es vermutlich heute gar nicht mehr politisch korrekt ist, den Bienenfresser zu mögen, bei all den Problemen mit den Bienen, die wir haben.

Ich habe den Balkon, dritter Stock in der List, als Beobachtungsort gewählt. Ich hatte erwogen, in die Eilenriede zu gehen, aber die Wetter-App spricht von gefühlt minus ein Grad. Und es regnet. Ich sitze also seit zehn Uhr im Warmen und schaue, die Kamera im Anschlag, auf den Balkon und das Vogelhäuschen dort.

Das Vogelhäuschen ist ein Unikat, ein Freund hat es mir vor Jahren gebaut, Künstler, er hat Birkenaststücke genommen und für das Dach ein kühn geschwungenes Stück Kupfer, das von einem Kirchendach stammt. Eigentlich müssten hier die Vögel Schlange stehen.

Da haut sie gerade wieder ab: Eine Kohlmeise verlässt das Vogelhäuschen auf dem Balkon. Quelle: Bert Strebe

Tun sie nicht. Zwei schwarze Vögel – Amseln? – kommen von irgendwo oben und verschwinden hinter dem Haus gegenüber. Sonst passiert wenig. Der Himmel ist grau und duster. Vom Vogelhäuschenkupferdach fallen Regentropfen.

Ich bemerke, dass schräg gegenüber eine Frau am Küchenfenster steht und nach draußen schaut. Vielleicht zählt sie auch Vögel? Irgendwann kommt ihr Mann, er gestikuliert, ich stelle mir vor, wie er sagt: „Warum verplemperst du deine Zeit mit dem Quatsch, das hier ist Großstadt, wir haben 2022, hier gibt es keine Vögel.“

Stiller und grauer Sonntag

Ich schaue in den bleiernen Himmel, ob es nicht doch ein paar Vögel gibt. Nichts. Ich schaue wieder zur Nachbarin, aber jetzt ist auch da nichts mehr zu sehen, die beiden sind fort, vielleicht sind sie einfach wieder ins Bett gegangen. Mir fällt eine Songzeile von Morrissey ein: „Everyday is like Sunday / Everyday is silent and grey.“

Von ferne: eine Taube. Etwas näher: eine Taube. Falscher Tag, falscher Ort? Sonnabend war es zumindest etwas sonnig. Und im Hof des Hauses, den wir uns mit den Bewohnern des Nachbarhauses teilen und wo viele Vogelliebhaber viele Vogelhäuschen aufgehängt haben, wäre vielleicht mehr los gewesen. Da habe ich sogar mal beobachtet, wie ein Eichhörnchen von einem Ast heruntersegelte und eine Amsel aus einer Futterstelle vertrieb und sich bediente. Aber Eichhörnchen zählen ja nicht.

10.21 Uhr. Ein Pulk Tauben fliegt in zwanzig, dreißig Metern Entfernung Richtung Mittellandkanal. Ich zähle hastig, elf, Rekord!, ich reiße die Kamera hoch, aber bis ich so weit bin, sind sie schon fast in Lahe.

Eine Taube putzt sich im Geäst: „Stunde der Wintervögel“. Quelle: Bert Strebe

10.37 Uhr. Eine Kohlmeise kommt zum Futterhäuschen. Wunderbar. Manchmal sind morgens um sieben sogar mehrere da, aber, Herrgott, es ist Sonntag, da wollte ich nicht um sieben aufstehen. Ich gestehe, ich habe etwas geschummelt, habe am Sonnabend einen Meisenknödel zerbröselt und davon etwas im Vogelhaus und in den mit verfrorenen Sommerpflanzenresten bestückten Balkonkästen verteilt. Die Kohlmeise nimmt ein Bröckchen und haut wieder ab.

Sie könnte jetzt ihre Kumpels rufen, wir würden hier eine Vogelfutterfete feiern, und ich könnte wie Jonathan Franzen einen Essay über Vogelbeobachtung und die Tücken des Lebens und der Liebe schreiben. Aber die Kohlmeise holt keine Kumpels. Ober sie müssen gerade anderswo ausharren, weil sie dort gezählt werden. Einmal fliegen zwei Kohlmeisen achtlos am Balkon vorbei. Einmal sitzt eine Meise länger gegenüber im Baum. Weiter rechts, in einem zweiten Baum, putzt sich eine Taube.

1,5 Millionen Vögel bis Sonnabend gemeldet

Ich whatsappe kurz mit der Tochter, deren ältester Sohn heute Geburtstag hat, wann ich anrufen könnte. Ich bemerke auf dem Nabu-Erfassungsbogen eine Fußnote, dass die abgebildeten Vögel alle Männchen seien, „Weibchen sind anders gefärbt“. Ich frage mich, ob das jetzt nicht doch arg patriarchalisch vom Nabu ist.

Dann röhrt der Handywecker. Elf Uhr. Die Stunde ist um. Soll ich noch etwas Nachspielzeit geben, wegen meiner Unaufmerksamkeiten? Ach, es hilft ja doch nichts.

Zwei Kohlmeisen, elf Tauben – mehr konnte der Reporter nicht auf der Erfassungsseite des Nabu eintragen. Quelle: Screenshot Nabu

Auf der Nabu-Webseite lese ich, dass bis Sonnabendabend 1,5 Millionen Wintervögel gemeldet worden sind, von „mehr als 55.000 Vogelfreund*innen in gut 40.000 Gärten und Parks“. Platz eins: Haussperling, Platz zwei: Kohlmeise, Platz drei: Blaumeise. Bei uns hier in der List ist die Verteilung ein bisschen anders. Ich steuere elf Tauben und zwei Kohlmeisen bei, die jeweils höchste Zahl gleichzeitig gesehener Vögel. Das war’s. Nicht mal Krähen.

Im Mai veranstaltet der Nabu die nächste Zählung. Die heißt dann „Stunde der Gartenvögel“. Mal sehen.

Von Bert Strebe