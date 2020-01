Sturm, Hitze und Trockenheit – so prägte das Wetter das Jahr 2019 in Hannover

Hannover

Es ist das Jahr, in dem auch in Hannover die großen Klimademonstrationen starteten, in Gang gebracht von der Klimaaktivistin Greta Thunberg. Und es ist das Jahr, in dem beim Rückblick auf das Wetter gut zu erkennen ist, dass die düsteren Prognosen, für die Klimaforscher vor einigen Jahren noch verspottet wurden, nach und nach Realität werden: Es wird heißer, es wird trockener, es gibt häufiger Stürme, und es gibt häufiger Starkregen. Und das alles wirkt sich auf uns und auf die Umwelt aus.

Die Zeichen stehen auf Sturm

Wegen der Stürme fielen zahlreiche Züge aus oder waren verspätet unterwegs. Reisende brauchten viel Geduld. Quelle: Bodo Marks/dpa

Der Sturm und die Bahn: Für Bahnreisende spielten in diesem Jahr „Dragi“, „Eberhard“, „Ignaz“ und „Mortimer“ eine wichtige Rolle. Das waren die Namen von Sturmtiefs im März und im September. Und alle hatten unmittelbare Auswirkungen auf den Zugverkehr, auch von Hannover aus. Zahlreiche Züge fielen aus, Bahnreisende mussten die Nächte in Hotels verbringen, manche sogar in auf der Strecke liegen gebliebenen Zügen. Und mittendrin Hannover, denn der hiesige Hauptbahnhof ist eines der wichtigsten Drehkreuze im deutschen Bahnverkehr.

Wärmster Julitag seit 1936

Der Sommer und die Hitze: Es kam dann doch nicht so schlimm wie im Jahr 2018. Zwar verzeichneten die Meteorologen an einem Donnerstag mitten in den Sommerferien, am 25. Juli, mit 37,9 Grad den wärmsten Julitag in Hannover seit dem Jahr 1936. Und es war warm und heiß in der Stadt, es gab auch Hitzewellen und lange Schlangen an den Schwimmbädern. Dennoch reicht der Sommer nicht an den Rekordsommer des Jahres 2018 heran. 2019 gab es 51 Sommertage (2018: 78) mit Temperaturen von 25 Grad und mehr sowie 19 heiße Tage mit 30 Grad oder mehr (2018: 22 heiße Tage).

Insgesamt hielt sich der Andrang in den Freibädern, hier das Ricklinger Bad, in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr eher in Grenzen. Quelle: Archiv

Ein Winter mit wenig Schnee

Kein Schnee im Winter: Vor Weihnachten gab es noch Hoffnung – für das Jahresende prognostizierten die Meteorologen einen kleinen Wintereinbruch. Daraus wurde dann aber nichts, es setzte sich dann doch wieder wärmere Luft durch. Zwar war es in der zweiten Januarhälfte auch mal ein paar Tage knackig kalt (tiefste Temperatur des Jahres am 21. Januar mit minus 9,3 Grad). Auf dem Maschsee und auf anderen Seen und Teichen bildete sich auch eine dünnere Eisdecke. Aber betreten konnte man das Eis nicht. Und am 26. Januar begann die Eisdecke wieder zu tauen. Das war es dann auch schon mit dem Winter 2019 in Hannover. Wer Schnee sehen wollte, musste in den Harz fahren.

500 Feuerwehreinsätze binnen Stunden

Noch am Tag nach dem nächtlichen Starkregen standen Straßen unter Wasser, wie hier in der List. Quelle: Tim Schaarschmidt

Regen und vollgelaufene Keller: Mitte Oktober war ein heftiges Unwetter über Hannover und Teile des Umlands hinweggezogen. Straßen waren gesperrt, Bäume kippten um, Keller liefen voll.Die Feuerwehr musste in Stadt und Umland zu mehr als 500 Einsätzen ausrücken. Die List, die Oststadt und Langenhagen traf es am heftigsten. In Hannover standen zahlreiche Keller unter Wasser. Vor allem im Sommer hatte es in diesem Jahr immer wieder lokal begrenzte Unwetter gegeben, mit Starkregen und auch mit Hagel. Mitte Juni hatten Hagelkörner in Uetze einen Durchmesser von rund drei Zentimeter, sie beschädigten zahlreiche Autos.

Knappes Trinkwasser, sinkende Seewasserstände

Die Trockenheit und das Trinkwasser: Im Juni sorgte der Wasserverband Garbsen-Neustadt für erhebliche Unruhe. Er verbot seinen Kunden, Autos zu waschen und Pools oder Planschbecken zu füllen. Es sei ausreichend Trinkwasser vorhanden, hieß es vom hannoverschen Energieversorger Enercity. Aber auch von dort gab es an den heißen Sommertagen einen Appell, kein Trinkwasser zu vergeuden.

Dürre

Das Steinhuder Meer wurde im Sommer kleiner und kleiner. Quelle: Moritz Frankenberg

Dürre und ausgetrocknete Seen: Was wird aus den Seen und Teichen? Der Sommer zeigt, dass die Wasserstände sinken und sinken. Besonders sichtbar wird das am größten Binnensee Niedersachsens, dem Steinhuder Meer. Willi Rehbock sorgt sich jedenfalls wegen des extrem niedrigen Wasserstandes des Gewässers. Der Geschäftsführer der Steinhuder Meer GmbH ruft täglich den Pegelstand des Steinhuder Meers am Wilhelmstein ab. Vor fünf Jahren lag der Pegel noch bei 121 Zentimeter, im Sommer lag er unter 90 Zentimeter, das entspricht einem Rückgang um ein Viertel. Zwar sind bis zum Jahresende wieder ein paar Zentimeter hinzugekommen. Aber die Experten haben Zweifel, dass das Steinhuder Meer jemals wieder den alten Wert erreichen kann. Inzwischen beschäftigt sich sogar der Landtag mit dem Wasserstand im Steinhuder Meer. Aber nicht nur das Steinhuder Meer, auch viele andere Seen und Teiche in der Region sind vom sinkenden Wasserstand betroffen. Insgesamt war das Jahr nicht besonders trocken, das Regensoll in Hannover wurde zu rund 90 Prozent erreicht.

Borkenkäfer und Trockenheit setzen Bäumen zu

Dürre und sterbende Bäume: Nicht mehr nur im Harz und Solling, auch rund um Hannover fallen massenhaft Nadelbäume dem Borkenkäfer zum Opfer. Die Larven hatten den milden Winter gut überstanden und konnten sich im recht trockenen Sommer massenhaft vermehren. „Die Situation ist dramatisch“, sagt ein Sprecher der Landesforsten.

2,1 Grad wärmer als im langjährigen Mittel

Das Wetter und der Klimawandel: „Diesen Sommer durfte man wahrscheinlich den Klimawandel spüren“, sagt der Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met. Im Jahr 2019 war es in Hannover 2,1 Grad wärmer als im langjährigen Mittel. Für Meteorologen ist das eine ungeheuerliche Zahl, die deutlich auf eine Klimaveränderung hinweist.

Hitzewellen werden wahrscheinlicher

Die weiteren Aussichten: Vom Wetter des zurückliegenden Jahres lässt sich keinesfalls auf das Wetter des kommenden Jahres schließen. Zwar gebe es die Tendenz, dass sich beispielsweise nasse und trockene Phasen immer wieder ausgleichen, erläutert Meteorologe Jung. „Aber das Wetter des einen Jahres weiß nicht, wie das Wetter des anderen Jahres war.“ Für die Klimaforscher steht fest, dass es künftig mehr Heißzeiten in Hannover geben wird. Die Wahrscheinlichkeit von Hitzewellen in Hannover werde sich wegen des anhaltenden Klimawandels noch einmal verdoppeln, sagt die Physikerin und renommierte Klimaforscherin Friederike Otto aus Oxford. So richtig gute Aussichten sind das nicht.

Von Mathias Klein