Hannover

Die beiden Sturmtiefs „Ignatz“ und „Hendrik“ haben die Region Hannover bisher weitgehend verschont. Die Feuerwehren mussten am Mittwoch und Donnerstag rund 25 Mal ausrücken. „Wir hatten es mit abgeknickten Ampelmasten, abgebrochenen Ästen oder Bäumen zu tun“, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr Hannover. Niemand sei durch den Sturm verletzt worden. 

In Hannover rückten die Einsatzkräfte zehn Mal aus. Zur Schadenshöhe gab es noch keine Angaben. Im Umland rückten die Feuerwehren zu 15 Einsätzen aus. „Dabei gab es keine besonderen Einsatzschwerpunkte“, so der Pressesprecher. Es kann den ganzen Tag über noch zu starken Böen kommen, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Sturm führt zu Problemen im Bahnverkehr

So glimpflich der Herbststurm bislang auch abgelaufen sein mag, vor allem viele Berufspendler in der Region Hannover waren von Verkehrsbehinderungen betroffen. Die Bahn teilte ihren Fahrgästen mit, dass die S 1 von Minden nach Hannover ausgefallen sei. Auch bei der S 2 sei es wegen Oberleitungsschäden zu Teilausfällen zwischen Hannover und Haste (Kreis Schaumburg) gekommen. Die Schäden waren aber im Laufe des Tages behoben, teilte eine DB-Sprecherin mit.

Für Bahnreisende hatten die Herbststürme größere Folgen. Im Hauptbahnhof Hannover strandeten viele Menschen. Da der Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen kurzzeitig komplett ausgefallen war, waren weite Teile Deutschlands mit ihren IC- und ICE-Verbindungen betroffen. Es kam zu Zugausfällen und -verspätungen. Auch für Freitag kündigte die Bahn Behinderungen an, weil das stürmische Wetter anhalten werde. Das Unternehmen richtete eine Sonderhotline für Reisende ein: 08000 99 66 33.

Klimacamp vor dem hannoverschen Rathaus beschädigt

Sturmböen haben am Nachmittag auch zwei Zelte am Klimacamp von Fridays for Future auf dem Trammplatz vor dem hannoverschen Rathaus beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Piraten-Partei hatte per Twitter zur Hilfe aufgerufen. Weil sich der Schaden in Grenzen hielt, waren die Bewohner aber schnell fertig - die beiden Zelte wurden abgebaut. „Was es zu tun gab, haben wir erledigt“, sagt Bewohner Andre Pohls.

Die Stadt Hannover hatte vorsorglich die Außenanlagen der Herrenhäuser Gärten, den Stadtpark, die städtischen Friedhöfe und den Tiergarten gesperrt. Ebenso geschlossen bleibt das Museum im Schloss Herrenhausen. Vor dem Betreten beispielsweise der Eilenriede wird gewarnt. Gerade wegen der trockenen Sommer 2018 bis 2020 und weil die Bäume noch voller Laub sind, steige das Risiko von Astabbrüchen.

Erst Freitagabend lässt der Wind nach

Ist das Schlimmste nur vorüber? Die schlimmsten Sturmböen waren am Donnerstagnachmittag für das Binnenland überstanden, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Eine Entwarnung ist das aber noch nicht: Insbesondere an der Nordseeküste bleibe es weiterhin stürmisch, sagte DWD-Meteorologe Karsten Kürbis. „Da erwarten wir morgen erst den Höhepunkt des Windes.“

Direkt an der Küste und auf den Inseln seien dann erneut Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern möglich. Auch im Binnenland gebe es weiterhin Sturmböen der Stärke 8 mit 65 Stundenkilometern und der Stärke 9 mit bis zu 85 Stundenkilometern. Erst am Freitagabend soll der Wind nachlassen.

