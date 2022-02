Hannover

Der Wind frischt am Mittwochmittag bereits spürbar auf – bis zum Abend sollen Orkanböen über Hannover hinwegfegen. Auch am Donnerstag erwarten die Meteorologen schwere Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Das sind die Auswirkungen des Sturms Xandra auf Hannover:

Lesen Sie auch Schwere Sturmwarnung für Mittwochabend in der Region Hannover

Sturm Xandra in Hannover: Herrenhäuser Gärten schließen am Donnerstag

Die Stadt Hannover schließt daher vorsorglich die Herrenhäuser Gärten am Donnerstag, 17. Februar. Betroffen seien der Große Garten und der Berggarten, teilt die Stadt mit. „Der Georgengarten ist als öffentlich zugänglicher Park auf eigene Gefahr zu betreten“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Sollte es die Wetterlage erlauben, werde man die Gärten am Freitag oder am Sonnabend wieder öffnen. Auch am unweit entfernten Sea Life bereit sich das Personal auf Sturm „Xandra“ vor. Vor dem Areal wurden vorsorglich die Fahnen an der Herrenhäuser Straße abgehängt.

Am Sea Life nimmt das Personal die Fahnen vor dem Sturm ab. Quelle: Frank Tunnat

Feuerwehr Hannover: Ab Mittwochabend zu Hause bleiben

„Sachen, die wegfliegen können, sollten abgenommen werden“, dazu rät auch Martin Trang, Sprecher der Feuerwehr Hannover, mit Blick auf die angekündigte Wetterlage. Wie auch der Deutsche Wetterdienst und andere Meteorologen warnt die Feuerwehr vor umstürzenden Bäumen und herabfallenden Ästen. Das Betreten von Wäldern und Parks könne lebensgefährlich sein. Die Feuerwehr rät allen Bürgerinnen und Bürgern, ab 22 Uhr am Mittwochabend daheim zu bleiben, sofern dies möglich ist.

Sturm in Hannover: Flughafen Langenhagen trifft Vorkehrungen

Auch am Flughafen Langenhagen werden bereits am Mittwoch die ersten Vorkehrungen getroffen. Wie Sprecherin Annika Studders sagt, werden Fahnen abgenommen und Fluggastbrücken eingefahren. „Auch die Mitarbeiter auf dem Rollfeld wurden sensibilisiert“, sagt Studders. Ob es möglicherweise zu Flugausfällen oder Verspätungen kommt, sei noch nicht absehbar. „Es gab schon schwere Stürme ohne Ausfälle“, sagt die Flughafensprecherin.

Nahverkehr in der Region Hannover läuft weiter wie geplant

Im öffentlichen Nahverkehr ändert sich vorerst nichts. Die Busse des Unternehmens Region Bus fahren fahrplanmäßig, gleiches gilt für die Stadtbahnen und Busse der Üstra. „Wir halten unsere Pünktlichkeitsgarantie aufrecht“, sagt GVH-Sprecherin Isabel Jäger. Wenn ein Bus oder eine Bahn 20 Minuten Verspätung hat, bekommen Kundinnen und Kunden ihr Geld zurück. Auch bei der Üstra wartet man ab. „Wenn Äste auf die Schiene fallen, werden wir sie sofort entfernen lassen“, sagt Üstra-Sprecher Udo Iwannek.

Zoo bleibt am Donnerstag dicht

Auch der Zoo Hannover ist am Donnerstag wegen der Sturmböen geschlossen. Die Tiere bleiben in „sturmsicheren Behausungen“, wie der Zoo mitteilt. „Wir bedauern das sehr, aber die Sicherheit unserer Besucher und Tiere steht an erster Stelle“, sagt Zoo-Geschäftsführer Andreas Casdorff. Gäste mit gebuchten Tickets für den Donnerstag informiere der Zoo schriftlich. Nach aktueller Einschätzung der Wetterlage öffnet der Zoo wieder am Freitag, 18. Februar, um 9 Uhr morgens.

Von Andreas Schinkel und Manuel Behrens