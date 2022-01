Hannover

Eigentlich sollte jetzt Winter sein, so steht es zumindest im Kalender. Aber in der Regel ist der Himmel einfach nur – grau. Seit Donnerstag hat der Wind aufgefrischt, und so soll es auch weitergehen in der Region Hannover. Vor allem für die Nacht auf Sonntag erwarten die Meteorologen sogar schwere Sturmböen.

Sturm in Hannover: Kein Wetter für einen Spaziergang

Der Sonnabend hat schon windig begonnen. Laut Deutschem Wetterdienst sind ab Samstagabend auch schwere Sturmböen in der Region möglich. Es kann Böen bis Tempo 75 geben. Das ist dann auch die Wetterlage am Sonntag: Kräftiger Wind mit Sturmböen bis 70 oder 75 km/h.

Zwar lässt sich am Sonntag voraussichtlich die Sonne blicken, aber Spaziergangswetter ist das nicht. Und den Aufenthalt unter Bäumen sollte man bei einem solchen Wind besser meiden, empfehlen die Meteorologen. Denn auch kräftige Äste könnten abbrechen und hinunterstürzen.

Bisher keine Feuerwehreinsätze

Irgendwelche Schäden durch das stürmische Wetter in der Region Hannover waren bis Sonnabendnachmittag nicht bekannt. Die Feuerwehr ist wie üblich in Bereitschaft, musste aber bisher zu keinen Einsätzen ausrücken.

Brockenbahn fährt wegen Orkanböen nicht

Keine gute Idee wäre es übrigens, in den Harz auszuweichen. Denn zum Beispiel für den Brocken haben die Wetterexperten Orkanböen vorhergesagt. Und in sämtlichen Höhenlagen wird der Wind deutlich kräftiger ausfallen, als in der Region Hannover.

Für die Brockenbahn ist deshalb am Sonnabend am Bahnhof Schierke Endstation. Weil auf dem 1141 hohen Brocken Orkanböen mit mehr als 100 Stundenkilometer erwartet werden, fahren die Züge nicht bis zum Brockenbahnhof weiter, teilten die Harzer Schmalspurbahnen auf ihrer Internetseite mit. Auch für Sonntag erwartet das Bahnunternehmen aus Wernigerode witterungsbedingt weitere Störungen – Fahrgäste würden kurzfristig im Internet informiert, hieß es.

Sturmflutgefahr an der Küste in Niedersachsen

An der Küste herrscht Sturmflutgefahr. Wie der DWD am Samstag mitteilte, verstärken sich die Winde im Laufe des Samstagabends und können an den Küsten Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometer pro Stunde erreichen. Am Sonntag soll die Sturmlage ruhiger werden.

Vor einer Sturmflut warnte auch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg. Das Hochwasser am Samstagabend und am Sonntagvormittag werde an der ostfriesischen Küste 1,50 Meter höher als normal ausfallen, in Cuxhaven und Bremen sogar 2,0 Meter. Einzelne Fährverbindungen zu den Inseln wurden abgesagt.

In Ostfriesland rief der Kreisfeuerwehrverband Aurich die Bevölkerung auf, nicht befestigte Gegenstände wie Gartenmöbel, Werbeschilder oder Mülltonnen zu sichern. Unnötige Fahrten mit Lkw sollten vermieden werden, weil diese Fahrzeuge umgeweht werden könnten. Personen sollten sich nicht unnötig im Freien aufhalten.

Von Ralf Heußinger und Manuel Behrens