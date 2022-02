Der zweite schwere Sturm binnen 48 Stunden fegt über die Region Hannover und den Norden. Am Nachmittag haben Regional- und Fernzüge nach und nach den Betrieb eingestellt. In Hannovers Hauptbahnhof drängten sich zahlreiche Reisende auf der Suche nach Alternativen am Infoschalter. Hamburg erwartet eine Sturmflut und Großbritannien misst eine Rekord-Böe.