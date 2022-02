Sturmtief „Antonia“: Wenige Feuerwehreinsätze in der Region Hannover

Hannover

Im Vergleich zu den beiden Unwettern „Ylenia“ und „Zeynep“ aus der Vorwoche ist das Sturmtief „Antonia“ in der Nacht zu Montag deutlich glimpflicher verlaufen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hannover mitteilt, wurden die Einsatzkräfte zwischen 18 Uhr am Sonntag und 6 Uhr am Montag regionsweit 20 Mal alarmiert. Neun Einsätze davon lagen im hannoverschen Stadtgebiet. Die Polizei war regionsweit zwischen 30 und 40 Mal gefordert, hauptsächlich wegen kleinerer Schäden, wie etwa abgebrochener Äste.

Auch die Feuerwehr hatte meist mit Ästen und umgestürzten Bäumen zu tun. Am Montagmorgen war nur ein aufwendigerer Einsatz bekannt: Gegen 0.50 Uhr hatten sich an einem Gebäude an der Bremer Straße im Stadtteil Leinhausen Teile eines Flachdachs gelöst. Die Feuerwehr sperrte den betroffenen Bereich ab und sicherte die Einsatzstelle. „Am Montagmorgen übernahm ein Dachdecker die Arbeiten“, sagt Feuerwehrsprecher Tobias Slabon.

Bahnreisende müssen sich nach wie vor auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Betriebe Metronom, Erixx und Enno hatten bereits am Sonntag wegen der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) den Betrieb eingestellt. Mit Besserung ist möglicherweise erst am Montagnachmittag zu rechnen. Am Hauptbahnhof Hannover kommt es weiter zu Verspätungen, auch im S-Bahn-Verkehr. Wer eine Zugfahrt plant, sollte sich vorab im Internet informieren.

Von Manuel Behrens