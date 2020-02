Sturmtief „Sabine“ kommt – wie schlimm wird es in Hannover?

Hannover

Sturmtief „Sabine“ nähert sich Niedersachsen und auch der Region Hannover. Von Sonntagnachmittag an kann es in der Region laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zu orkanartigen Böen mit Windspitzen jenseits von Tempo 100 kommen. Gegen Mittag wird „Sabine“ an der Nordseeküste erwartet, dort ist auch mit Sturmfluten zu rechnen. Von Nordwesten her breitet sich der Sturm Richtung Südosten über Deutschland aus. Die Deutsche Bahn rechnet mit erheblichen Beeinträchtigungen insbesondere im Norden und Westen Deutschlands. „Wir empfehlen unseren Reisenden, von Sonntag, 9.2.2020, bis Dienstag, 11.2.2020, ihre geplante Reise auf einen anderen Tag zu verschieben“, teilte das Unternehmen mit.

Bis zu 175 Stundenkilometer auf dem Brocken

„Das wird gefährlich“, warnt der DWD-Meteorologe Andreas Friedrich vor den Folgen des Orkantiefs. An der Nordseeküste seien nach aktuellen Wettermodellen Orkanböen mit einer Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern zu erwarten. „Die gefährlichste Situation mit den höchsten Windspitzen in ganz Deutschland“ wird nach Einschätzung Friedrichs in der Nacht zu Montag erreicht, wenn sich zu dem Orkantief eine Kaltfront gesellt. Selbst in den Niederungen können Böen dann die Windstärke 11 bis 12 erreichen. Noch heftiger wird sich „Sabine“ über den Bergen austoben: Mit 120 bis 150 Stundenkilometern werden die Böen in der Nacht zu Montag über die Gipfel fegen. Eine Vorhersage für den Brocken, den höchsten Gipfel im Harz, gehe sogar von 175 Stundenkilometern aus, sagte Friedrich.

Die Karte zeigt in Rot, wo am Sonntagabend Sturmböen von mehr als 100 Stundenkilometern drohen. Quelle: WetterOnline

„Sabine“ hat viel Ausdauer

„Sabine“ sei ein Winterorkan wie er etwa alle zwei Jahre vorkomme, aber kein Rekordsturm, sagte Friedrich. So stark wie „Kyrill“ (2007) oder „Lothar“ (1999) werde „Sabine“ nicht. Dafür hat das heranziehende Orkantief Ausdauer: „Das Ganze ist auch am Montagmorgen noch nicht vorbei“, erläutete der Meteorologe. Im Laufe des Montags werde polare Meeresluft einströmen und Schauer und Wintergewitter mit sich bringen. Es können weiter Böen mit Windstärke elf über das Land jagen. Erst ab Montagabend und dann am Dienstag wird sich das Wetter allmählich beruhigen.

Sturm kann geschwächte Bäume auf Gleise und Straßen knicken

„Ein großes Problem ist, dass der Sturm auf geschwächte Bäume trifft. Sie sind bundesweit durch die Dürre der letzten beiden Jahre massiv geschwächt oder bereits abgestorben. Orkanböen haben diese Bäume nichts mehr entgegenzusetzen. Es ist zu befürchten, dass sie reihenweise umfallen und verbreitet zu Verkehrsbehinderungen führen.“, sagt Matthias Habel, Meteorologe von Wetter Online.

Umherfliegende Gegenstände werden zu Geschossen

Bei den zu erwartenden Windgeschwindigkeiten besteht erhebliche Gefahr durch umherfliegende Gegenstände. „Diese Bedrohung darf nicht unterschätzt werden! Bei Böen von Tempo 130 sind selbst kleine und leichte Gegenstände gefährlich. Vor dem Sturm sind lose Gegenstände wie Gartenmöbel, Blumentöpfe, Mülltonnen oder auch Trampoline zwingend zu sichern!“, rät Wetterexperte Habel. „Rund um Baustellen droht Gefahr, da dort Bauzäune und sogar Kräne umstürzen oder Baumaterial und Teile von Gerüsten durch die Gegend fliegen könnten.“

So sah am Freitag die Sonntagsvorhersage von Windfinder.com für die Messstation am Flughafen Langenhagen aus. Deutlich sichtbar die Zunahme: Die Windgeschwindigkeiten sind in km/h angegeben, die Zahl über dem farbigen Balken zeugt die Durchschnittswindgeschwindigkeit, die am Fuß des Balkens die Spitzenböen. Quelle: Screenshot: Windfinder.com

Müssen Kinder zur Schule?

Ein heftiger Sturm wie „Sabine“ kann als zwingender Grund für das Nichterscheinen in der Schule gelten. Wenn nicht seitens der Schulbehörden ein Schulausfall angekündigt wird, entscheiden die Erziehungsberechtigten individuell, ob sie ihrem Kind den Schulweg zumuten können. Ist dies nicht der Fall, so muss die Schule informiert werden. Das Fernbleiben von der Schule gilt dann als entschuldigt. Ob Unterricht an Schulen in der Region Hannover ausfällt, ist bislang nicht bekannt.

Begründete Arbeitsverhinderung

Jeder Arbeitnehmer ist verpflichtet, pünktlich auf der Arbeitsstelle zu erscheinen. Drohen Unwetter, so muss er für den Weg mehr Zeit einplanen. Bei einem Sturm, vor dem im Voraus gewarnt wird, kann eine begründete Arbeitsverhinderung vorliegen. Dann kann der Arbeitnehmer zu Hause bleiben, hat allerdings keinen Anspruch auf Vergütung. Der Arbeitgeber kann dann also den Lohn einbehalten oder aber von seinem Mitarbeiter verlangen, dass dieser die ausgefallene Arbeitszeit nachholt.

