Das Tanzen bleibt in der Corona-Krise vorerst verboten, die Discos sind geschlossen. Die Not macht erfinderisch: Der Club Subkultur aus der Nordstadt lädt jetzt zur „Black Summer Lounge“ auf der Expo-Plaza ein. Gäste sitzen maximal zu zehnt an Biertischen, auf dem Weg zur Toilette gilt Maskenpflicht. Düster-DJ Kai Hawaii und Kollegen legen Musik auf.