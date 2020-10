Hannover

Als der Schriftsteller Rolf Hochhuth 1965 die sozialen Zustände in der sozialen Marktwirtschaft einer noch jungen Bundesrepublik kritisierte, verlor Kanzler Ludwig Erhard, CDU, auf berüchtigt gewordene Weise die Nerven. „Da hört bei mir der Dichter auf, und es fängt der ganz kleine Pinscher an, der in dümmster Weise kläfft“, bellte der Regierungschef in Richtung des Künstlers. Schnauze halten und zurück in den Elfenbeinturm, das war die Botschaft an einen Autor, der es wagte, sich in nicht genehmer Weise in den Wahlkampf einzumischen.

Debatte müsste eigentlich erledigt sein

Man dachte eigentlich, Debatten darüber, ob Künstler (oder Profisportlerinnen oder Hausmänner) die Berechtigung hätten, sich in einem freien Land öffentlich über ihr Fach hinaus zu politischen Themen äußern zu dürfen, müssten bei kurzer Betrachtung schnell erledigt sein. Sie dürfen, was sonst? Sie sind Bürger wie alle anderen. Manche verstehen mehr, manche weniger vom Thema, so ist das eben. Man kann sogar wie Peter Handke einem Kriegsverbrecher am Grab die letzte Ehre erweisen, und trotzdem den Nobelpreis bekommen.

Erledigung im Vorbeigehen

In einem Text der „ Süddeutschen Zeitung“ hat es jetzt den derzeit ungeheuer erfolgreichen Pianisten Igor Levit erwischt. Der Musikkritiker Helmut Mauró erledigt dessen Kunst und Fertigkeit zunächst in einigen Sätzen im Vorbeigehen. Levit habe sich „aufs spielerisch Unverbindliche verlegt“, festgestellt wird „theatralisch vorgetragenes Pathos“, seine „aktuelle Einspielung der Beethoven-Sonaten ist eher unerheblich“. Das kann man natürlich meinen.

Doch das Blatt hat einen Verdacht, wie Levit trotz diagnostizierter angeblicher Durchschnittlichkeit zu internationaler Anerkennung und etlichen Auszeichnungen gekommen sein mag. Es ist, schreibt Mauró, die „mit Dauerpräsenz verbundene Qualitätsvermutung“. Wer oft genug auf Sendung ist, soll das wohl heißen, wird in den Ohren eines manipulierbaren Kaufhauspublikums schon was taugen.

Tatsächlich ist Igor Levit medial unterwegs, wo es geht, auf diesem Gebiet ist die Kunst der Auslassung seine eher nicht. Twitter ist ein bevorzugtes Medium. Und er nutzt die Plattform für politische Botschaften, oft gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus, weil es da seit einigen Jahren leider viel zu tun gibt nach Anschlägen auf Synagogen, Morden und häufigen Angriffen auf Juden, zuletzt in Hamburg mit einem Klappspaten. Manchmal schießt Levit übers Ziel hinaus, einmal schrieb er, AfD-Politiker hätten „ihr Menschsein verwirkt“; später hat er das erklärt. Der Pianist sprach im Interview mit Luisa Neubauer über den Klimawandel, eben bekam er das Bundesverdienstkreuz für Onlinekonzerte während der Corona-Pandemie und sein gesellschaftliches Engagement. Levit ist ein Künstler, der Meinungen zum Zustand der Welt hat – und er teilt sie mit.

Twittern als „lustiges Hobby“?

Für Mauró nutzt Levit das Medium indes für die „vehemente Ausgrenzung vermeintlich und tatsächlich Andersdenkender“. Der Kritiker schreibt von Prozessen und Urteilen eines „diffusen Weltgerichts“, Tag für Tag beschwöre der Musiker die „rechten Feinde“. Mauró stellt die Frage, ob diese ganze Twitterei vielleicht nur ein „lustiges Hobby“ des Künstlers ist.

An dieser Stelle wird es bösartig. Der Deutschrusse Igor Levit ist jüdischer Herkunft. Er wird regelmäßig im Internet von Antisemiten bedroht, Konzerte fanden nach Morddrohungen unter Polizeischutz statt. Im Text steht darüber kein Wort. Stattdessen schwadroniert der Autor über eine „Opferanspruchsideologie“. Als nutze der hannoversche Professor einen behaupteten Opferstatus, um sich künstlerische und kommerzielle Vorteile zu erschleichen, unterstützt von einem im Verborgenen die Strippen ziehenden „Weltgericht“, wie die Zeitung schreibt.

In rechten Kreisen heißt es gerne, in Deutschland dürfe man nicht alles sagen. Dieser Text beweist das Gegenteil. Man darf sogar nahelegen, dass Igor Levit, das Opfer antisemitischer Attacken, besser die Klappe halten sollte. Die Täter entkommen derweil.

Von Gunnar Menkens