Südlink bei Hannover: Hier verläuft die Trasse durch die Region

Über eine Strecke von 700 Kilometern soll der Windstrom aus der Nordsee zu den Industrieregionen in Baden-Württemberg fließen. Das lange Zeit umstrittene Projekt Südlink ist ein gutes Beispiel dafür, wie mühsam große Infrastrukturprojekte heute umzusetzen sind. Neun Jahre Diskussionen, vier Jahre Vorbereitung, mehr als 200 Infoveranstaltungen und eine Million Seiten Anträge in 12.000 Ordnern hat es gebraucht. Am Freitag nun teilten die Betreiberfirmen mit: Die Trasse ist verbindlich genehmigt.

Südlink-Trasse ist festgelegt

Auf einer Karte lässt sich jetzt detailliert nachsehen, wo die 525.000-Volt-Gleichstromleitung westlich durch Hannovers Nachbarkommunen verlaufen wird. Im Internet lässt sie sich hier straßengenau heranzoomen. Als sogenannte Bundesfachplanung genehmigt ist jetzt erstmals der einen Kilometer breite Korridor, tatsächlich parzellenscharf eingezeichnet. Innerhalb dieses Korridors hat die Feinplanung schon begonnen, in den nächsten Monaten wird sie grundstücksgenau festgelegt.

Die Südlink-Trasse soll im Westen der Landeshauptstadt verlaufen.

„Ganz frei ist die Routenführung innerhalb des Korridors nicht“, sagt Alexander Schilling vom Netzbetreiber TransnetBW, der die Trasse gemeinsam mit Tennet vorantreibt. Man könne schließlich nicht etwa in Neustadt am Westrand des Korridors enden und in Garbsen am Ostrand weitermachen: „Es muss schon alles zusammenpassen.“

Acht Kommunen betroffen

Acht Regionskommunen werden von der Leitungstrasse tangiert, von Neustadt über Garbsen, Seelze, Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden und Ronnenberg bis nach Springe. Mit ihnen allen sowie den Grundeigentümern wird jetzt endverhandelt.

Protest: Jahrelang haben Bürgerinitiativen auch im Raum Hannover gegen die Südlink-Planung gekämpft. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Der anfängliche Protest ist ruhiger geworden, seit die Trassenbetreiber unter dem Druck der Politik zugesagt haben, weite Teile der Anlage unter die Erde zu legen. „Die Stimmung hat sich dadurch beruhigt“, sagt Wilfried Aick von der Garbsener Initiative. Viele Fragen seien aber weiterhin offen.

Erdkabel sind jetzt Standard

Während für die ursprünglich geplanten 80 Meter hohen Strommasten Abstandsregeln zu Wohngebieten gelten sollten, ist für die Erdverkabelung keine Distanz garantiert. „Bislang weiß niemand, wie stark der elektromagnetische Smog aus den Leitungen auch bei unterirdischer Verlegung sein wird“, sagt Aick und spricht von einem „jahrzehntelangen Freilandversuch“. Auch dass die Pächter von landwirtschaftlichen Flächen, unter denen die Kabel verlaufen, nicht entschädigt werden, sondern die Eigentümer, hat viel Ärger ausgelöst.

In Garbsen gibt es derzeit noch Verhandlungen zwischen Tennet und der Kommune, weil die geplante Trasse dicht am Neubaugebiet Im Stühle im Stadtteil Auf der Horst vorbeiläuft. In Neustadt war der Naturschutzbund erfolgreich, der um geschützte Vogelarten fürchtete. Zweimal müssen die Kabel in der Region die Leine unterqueren: bei Neustadt-Basse im Norden und dann noch einmal zwischen den Seelzer Ortschaften Lohne und Gümmer – dort muss auch unter dem Mittellandkanal gegraben werden.

Fließt Ende 2026 Strom?

Wo keine Flüsse verlaufen, liegen die jeweils 15 Zentimeter dicken Kabelstränge 1,5 Meter tief im Boden. Ringsherum wird ein 25 Meter breiter Schutzstreifen freigehalten, auf dem langfristig keine Straßen oder Häuser gebaut werden dürfen. Während der Bauphase allerdings ist der Korridor mindestens 40 Meter breit.

15 Zentimeter dicke Leitungen in ihrer Ummantelung: Solche Kabel werden für den Südlink vergraben. Quelle: Julian Stratenschulte (dpa)

Das Südlink-Konsortium hat zugesagt, bei den Detailfestlegungen in diesem Jahr auf archäologische und ökologische Aspekte besonders zu achten. Ende 2026, das ist aktuell der Plan, soll Strom durch die Leitungen fließen.

Von Conrad von Meding