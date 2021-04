Hannover

Man sollte es nicht schönreden: Die hässliche Betonbrücke des Südschnellwegs quer durch Döhren hat den Stadtteil 70 Jahre lang schwer belastet. Aber ihr Verschwinden wird auch kein Zuckerschlecken.

Voraussichtlich nächstes Jahr wird zunächst eine Behelfsbrücke im Bereich des Schnellrestaurants errichtet. Dann wird die alte Betonkonstruktion abgerissen, und danach wird jahrelang ein Tunnel gegraben. Es wird laut werden, dreckig, unansehnlich. Und es wird viel Suchverkehr geben, allen guten Vorsätzen und Umleitungsausschilderungen zum Trotz.

Irgendwann wird alles besser

Dass danach irgendwann alles besser wird, liegt auf der Hand. Die Anwohner haben künftig grüne Baumkronen vor ihren Fenstern statt Dieselruß und Reifenstaub. Vielleicht zwitschert auch mal ein Vogel, wo bisher nur Lkw dröhnen.

Auch wenn es um den autobahnähnlichen Ausbau des Südschnellwegs durch die Leinemasch Richtung Ricklingen jetzt Proteste gibt: Die Veränderung in Döhren selbst ist ein Glücksmoment für den Stadtteil und ganz Hannover. Vor allem, da der Bund fast alle Kosten trägt. Nur einen kleinen Anteil muss die Stadt bezahlen, weil sie etwas mehr Stadtbauqualität will als vorgeschrieben. Es ist sozusagen eine geschenkte Straße.

Döhren hat Glück

So ein Geschenk würden sich auch Bewohner anderer Stadtteile wünschen, wo Schnellwege hässlich, laut und brachial Nachbarschaften trennen. Etwa im Bereich der Lindener Fössestraße oder in Kirchrode. Döhren hat das Glück, dass das Betonmonster an dieser Stelle so nicht mehr aufgebaut werden dürfte. Woanders werden Brücken erneuert. In Döhren werden sie versenkt. Glückwunsch.

Von Conrad von Meding