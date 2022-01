Ab sofort wird gebaut: An der Kreuzung des Südschnellwegs mit der Hildesheimer Straße beginnen am Montag, 10. Januar, die vorbereitenden Arbeiten für den Abriss der Brücke und die Verlegung in zwei Tunnelröhren. Zunächst werden Abwasserrohre verlegt – doch dann geht es Schlag auf Schlag.