Der Widerstand gegen eine Verbreiterung des Südschnellwegs in Hannover zulasten der angrenzenden Leinemasch wächst weiter – und hat nun auch eine besondere politische Komponente. Der Bezirksrat Ricklingen stellte sich in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich hinter Protestgruppen wie die Bürgerinitiative „Leinemasch bleibt“. Er begrüße ausdrücklich die beiden derzeit anhängigen Klagen gegen den massiven Ausbau, stellte Bezirksbürgermeister Andreas Markurth (SPD) fest. „Wir möchten mehr Aufklärung über wichtige Details“, sagte er.

Das Gremium ist nicht gegen eine Sanierung des Südschnellwegs oder den geplanten Tunnelbau im Döhrener Streckenabschnitt. Die Bezirksratspolitiker kritisieren jedoch die geplante Verbreiterung der Trasse von jetzt 14,50 Meter auf dann 25,60 Meter. Das Ricklinger Holz, Gartenanlagen und die Leinemasch an den Ricklinger Kiesteichen, aber auch Teile angrenzender Sportanlagen würden in Mitleidenschaft gezogen, meinen die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger. „Das ist eine Belastung für Umwelt und Anlieger“, sagte Markurth.

Bezirksrat Ricklingen kritisiert Ausbau des Südschnellwegs

Der Terminplan für einen neuen Südschnellweg – inklusive Ersatzbauten für marode Brückenbauwerke – ist eng gestrickt. Mit den ersten Vorbereitungen hat die Straßenbaubehörde des Landes Niedersachsen jetzt im Januar begonnen. Diese leiten das Kernprojekt des gigantischen Vorhabens ein: Bis 2028 soll ein neuer, 800 Meter langer Tunnel die marode Schnellwegbrücke über der Hildesheimer Straße ersetzen. Allein dieser Abschnitt soll gut 140 Millionen Euro kosten.

So wie in dieser Visualisierung soll die westliche Tunneleinfahrt des Südschnellwegs aussehen. Quelle: Felix Riemenschneider (Archiv)

Noch in diesem Jahr soll der Bau einer Behelfsbrücke starten, damit 2024 die alte Brücke abgerissen werden kann. Im selben Jahr soll auch die Erneuerung weiterer Brücken zwischen Döhren und Ricklingen beginnen. Ausgebaute Fahrstreifen und neue Seitenstreifen machen zudem die dazwischen liegenden Trassenabschnitte um mindestens zehn Meter breiter, als sie heute sind. Im Frühjahr 2020 startete das Land das entsprechende Planfeststellungsverfahren. Die Verwaltungsvorlagen durchliefen – auch wegen der pandemiebedingten Einschränkungen – fast ohne öffentliche Diskussionen die politischen Gremien in der Stadt Hannover.

Stadt soll Gutachten zu Folgen für die Natur vorlegen

Dieses Vorgehen hatte der Ricklinger Bezirksrat bereits im Mai 2020 kritisiert. Auch jetzt bezeichnete CDU-Fraktionschef Erdem Winnicki die seinerzeit an den Tag gelegte Eile als „Affront gegen die Bezirksräte“. Erik Breves von der Fraktion FDP und Volt sagte, er sei „unglücklich mit dem Planfeststellungsverfahren“. Jetzt, nach Abschluss des Verfahrens, will das Gremium noch einmal die Dimension des Vorhabens diskutieren – inklusive möglicher Folgen für die Natur.

Spätestens im März dieses Jahres soll die Stadtverwaltung die gewünschten Informationen liefern. Die Stadt soll, so will es der Bezirksrat, zudem ein Gutachten zu sämtlichen Auswirkungen vorlegen, die ein neuer Schnellweg in den Dimensionen einer Autobahn mit sich brächte. Auf Wunsch von FDP und Volt wird vor allem das Landschaftsschutzgebiet „Obere Leine“ ausdrücklich als zu untersuchendes Gebiet benannt.

Dass Brücken und Trassen erneuert werden, stellen die Bezirksratspolitiker auch jetzt nicht infrage. Die Verbreiterung bereitet den Fraktionen aber durchweg Sorgen. Doch nicht alle teilen die Ansicht, dass es noch Alternativen geben könnte. „Dafür ist es vielleicht zu spät“, befürchtete der stellvertretende Bezirksbürgermeister Wigbert Mecke (Bündnis 90/Die Grünen). Mehr als Stellung beziehen könne das Gremium jetzt kaum noch. Anlieger wie die Initiative „Leinemasch bleibt“ laufen dennoch weiter Sturm gegen die Verbreiterung des Schnellwegs. Sie treffen sich unter anderem vor Ort zu Protestaktionen und markieren Hunderte Bäume mit weißer Farbe. Bäume, die voraussichtlich dem Bauvorhaben weichen müssen.

Von Marcel Schwarzenberger