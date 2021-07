Hannover

Im Konflikt um den Ausbau des Südschnellwegs zeichnet sich zumindest für das Streitthema Radweg eine Lösung ab. Der Bund will zwar weiterhin keinen Radweg finanzieren – jetzt aber machen Stadt und Land gemeinsame Sache.

Radweg durch die Leinemasch: Die Hoffnung wächst

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hatte sich im März schriftlich an Landesverkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) gewandt – und nun mit der Antwort ein positives Signal erhalten. Wenn die Stadt die Planung einer Radwegequerung durch die Leinemasch mit ihren Personalressourcen managt, ist das Land im Grundsatz bereit, bis zu 75 Prozent der Kosten zu tragen.

2250 Teilnehmer haben im Frühjahr gegen den Ausbau des Südschnellwegs ohne Radweg protestiert – und dabei eine Tour über den Schnellweg absolviert. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Völlig unklar ist aber noch, wo und vor allem wann der Radweg gebaut wird. Eine mögliche Variante sei, dass er teilweise auf den Baustraßen angelegt werde, die bei der Verbreiterung des Südschnellwegs entstehen, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Das allerdings würde bedeuten: Es dauert noch Jahre, bis die Radwegeverbindung zwischen Döhren im Osten, Hemmingen im Süden und Ricklingen im Westen steht.

Alle Brücken am Südschnellweg baufällig

Hintergrund ist der Ausbau des Südschnellwegs. Dort sind alle vier Brücken baufällig, teilweise stemmen sie die Verkehrslasten nur noch mithilfe provisorischer Verstärkungen. Bis maximal 2024 hält noch die Schnellwegbrücke über der Hildesheimer Straße. Deshalb beginnt im kommenden Jahr der Bau einer provisorischen Nachbarbrücke, später soll der Verkehr dort in einen Tunnel verlegt werden.

Visualisierung der geplanten neuen Leineflutbrücke, also der Südschnellwegbrücke über den Großen Ricklinger Kiesteich. Wie parallel der Radweg geführt werden kann, will die Stadt jetzt ermitteln. Quelle: Felix Riemenschneider/NLStBV

Insgesamt lässt sich der Bund nach bisheriger Kalkulation das Projekt 360 Millionen Euro kosten. Mit eingerechnet: Der Ausbau des Südschnellwegs mit neuen Brücken durch das Landschaftsschutzgebiet Leinemasch. Damit er den aktuellen Sicherheitsanforderungen entspricht, erhält er fast doppelte Breite. Für den Wunsch nach einem parallel verlaufenden Radweg hatte der Bund da weder Geld noch Verständnis.

Grundsätzliche Bedeutung

Viel zu spät hatte die Stadt beim Bund gegen die Breite interveniert. Onay hatte zu Jahresbeginn noch einmal einen Brief an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer geschrieben und um einen schmaleren Ausbau sowie den Radweg gebeten, er war damit aber abgeblitzt. Für den Grünen-OB hat das Thema auch grundsätzliche Bedeutung: Das Signal, dass in seiner Stadt eine Schnellstraße faktisch zur Autobahn erweitert wird, zugleich für Radfahrende eher Verschlechterungen eintreten, hat viel Protest hervorgerufen.

Die Ost-West-Querung der Leinemasch ist erstens nicht hochwassersicher, zweitens gibt es mehrere Engstellen, an denen Radfahrende sich eng an Menschen vorbeizwängen müssen, die zu Fuß gehen. Zudem verschlechtert sich durch den Schnellwegausbau die Radverkehrssituation: Eine Unterführung in der Masch wird komplett geschlossen, zudem entsteht an der Döhrener Schützenallee eine Ampelkreuzung, weil die Schnellwegabfahrt verlegt werden muss – die beliebte Radroute Richtung Innenstadt hat dann einen Wartepunkt mehr.

Land hat neuen Fördertopf

Ob das Land eine Förderung für den geplanten Radweg zahlt und wie viel, hängt davon ab, wie gut die Stadt die Route auf Althusmanns Förderpaket zuschneidet. Der hatte erst im März sein neues Fahrradmobilitätskonzept vorgestellt – aus diesem Topf könnte das Projekt finanziert werden.

Von Conrad von Meding