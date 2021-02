Etwa 250 Menschen haben am Freitag in Hannover gegen den Plan demonstriert, den Südschnellweg durch die Leinemasch stark zu verbreitern – für das Projekt sollen Hunderte Bäume fallen. Derweil gibt es aber auch heftige Kritik an Oberbürgermeister Belit Onay, der einen Brief an Verkehrsminister Scheuer geschrieben hat.