Hannover

Bei einem Brand auf einem Balkon an einem Mehrfamilienhaus in der Südstadt ist am Sonntagmorgen ein Schaden von rund 10 000 Euro entstanden. Anwohner der Birkenstraße hatten gegen 6.20 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem sie Feuerschein auf dem Balkon im ersten Stock des Gebäudes gesehen hatten.

Die Helfer stellten vor Ort fest, dass der Balkon vollständig brannte. Die Flammen loderten so heftig, dass noch während der Vorbereitungen der Löschmaßnahmen die Fenster zu der betroffenen Wohnung platzten. Die Feuerwehr schaffte es, die Mieterin der betroffenen Räume rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf die an den Balkon grenzende Wohnung oder andere Wohnungen übergriffen. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Brandermittler der Polizei haben am Montagvormittag die Wohnung und den Balkon untersucht. Einen technischen Defekt eines Gerätes konnten sie ausschließen. Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung gibt es nicht. Deshalb gehen die Experten davon aus, dass das Feuer fahrlässig, möglicherweise durch ein achtlos auf den Balkon geworfene, glimmende Zigarettenkippe verursacht worden ist.

Von tm