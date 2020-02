Hannover

Das versuchte Tötungsdelikt an einer 23-jährigen Frau am Donnerstagmorgen in der Südstadt Hannovers gibt der Polizei weiter Rätsel auf. Der 34-jährige Lebensgefährte soll sein Opfer gegen 7.45 Uhr aus einem Fenster im vierten Stock des Dormero-Hotels an der Hildesheimer Straße gestoßen haben. Die Gründe dafür sind weiterhin unklar. Der Verdächtige schweigt bislang zu den Vorwürfen. Es Richter schickte ihn am Sonnabend in Untersuchungshaft.

Die 23-Jährige hatte sich bei dem Sturz auf den Parkplatz vor dem Hotel lebensgefährliche Verletzungen zugezogen und musste im Krankenhaus notoperiert werden. Inzwischen gilt ihr Zustand als stabil. Der 34-Jährige war nach der Tat am Donnerstag nicht geflüchtet. Die Polizei konnte ihn am Freitag im Zuge ihrer Ermittlungen widerstandslos festnehmen. Die Polizei sucht weiter Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von Tobias Morchner