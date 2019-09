Hannover

Die Polizei hat einen 57-jährigen Mann ermittelt, der am Freitag und Montag mehrere Kinder in der Südstadt angesprochen hat. Bereits im Juli hatte er versucht, eine 16-Jährige in seinen Wagen zu ziehen. In den aktuellen Fällen haben die Ermittler, eigenen Angaben zufolge, keine Hinweise auf strafrechtlich relevantes Verhalten des 57-Jährigen entdeckt. Deshalb leiteten sie auch keine Ermittlungen gegen den Mann ein.

Vorfälle am Freitag und am Montag

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Mann am vergangenen Freitagnachmittag in der Nähe einer Schule am Altenbekener Damm zwei zwölfjährige Mädchen angesprochen. Er gab vor, Probleme mit seinem Handy zu haben, und bat die Kinder, ihn zu begleiten. Die Schülerinnen gingen daraufhin auf das Schulgelände zurück. Nachdem der Unbekannte den Kindern zunächst gefolgt war, drohten sie an, die Polizei zu rufen. Daraufhin entfernte sich der Verdächtige.

Ebenfalls am Freitagnachmittag sprach offenbar derselbe Mann zwei Zehnjährige an, die auf dem Weg zur Stadtbahnhaltestelle Altenbekener Damm waren. Auch in diesem Fall bat er die Schülerinnen um Hilfe. Als er dabei einem der Mädchen an die Schulter fasste, liefen beide Kinder weg.

Am Montag setzte der 57-Jährige seine Versuche, in Kontakt mit Mädchen zu treten, fort. Um kurz vor 8 Uhr sprach er drei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren am Altenbekener Damm an. Er bot ihnen Geld für die Unterstützung beim Babysitten. Als die Mädchen sich daraufhin auf das Gelände ihrer Schule begaben, flüchtete der Mann.

Mann bot Opfern bis zu 600 Euro an

Betroffen waren nach HAZ-Informationen Schülerinnen der Tellkampfschule, der Ludwig-Windhorst-Schule und der Bismarckschule. Er soll ihnen 200 beziehungsweise 600 Euro angeboten haben, wenn sie ihn zum Babysitten nach Hause begleiten würden. In mindestens einem anderen Fall soll der Mann einem Opfer Gummibärchen angeboten haben, wenn die Schülerin ihn zu seinem Wagen begleiten würde. Die Schülerinnen hatten sich ihren Eltern oder Lehrern anvertraut. Die Erziehungsberechtigten verständigten anschließend die Polizei. Die Schulen reagierten auch auf die Vorfälle. In E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten informierten sie die betroffenen Eltern.

Verdächtiger wollte im Juli 16-Jährige in sein Auto zerren

Durch intensive Ermittlungen kam die Polizei auf die Spur des 57 Jahre alten Mannes. Die Beamten stellten fest, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen wegen eines ähnlichen Delikts bereits polizeibekannten Mann handelt. Im Juli wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet, weil er ebenfalls in der Südstadt versucht hatte, eine 16-Jährige in sein Auto zu ziehen. Der Prozess gegen den Mann in dieser Sache hat noch nicht stattgefunden.

Am Mittwochmorgen trafen die Polizisten den Verdächtigen im Bereich des Altenbekener Damms an. Im Rahmen einer Befragung gab er zu, in den letzten Tagen mehrere Mädchen angesprochen zu haben. „Nach Prüfung der einzelnen Sachverhalte haben sich für die Ermittler bislang keine Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten des 57-Jährigen ergeben. Deshalb wurde er nach Durchführung einer Gefährderansprache wieder entlassen“, heißt es in einer Meldung der Behörde.

Polizei verspricht mehr Präsenz

Die Polizei steht mit den betroffenen Schulen am Altenbekener Damm seit dem Bekanntwerden der Vorfälle im engen Austausch. Zudem werden Beamte in den kommenden Tagen ihre Präsenz rund um diesen Bereich erhöhen. Eltern von Kindern, die möglicherweise ebenfalls auf ähnliche Art angesprochen wurden, werden gebeten, sich beim Kommissariat Südstadt unter der Telefonnummer (0511) 1 09 32 17 zu melden.

Von Tobias Morchner