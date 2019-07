Hannover

Am Altenbekener Damm müssen Autofahrer derzeit mit Beeinträchtigungen im Straßenverkehr rechnen. Seit Anfang der Woche sind Mitarbeiter des städtischen Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün damit beschäftigt, die dicht bewachsenen Baumkronen der Platanen entlang der Straße zu beschneiden. Aus Sicherheitsgründen und wegen der anschließenden Aufräumarbeiten wird deshalb der Verkehr einspurig an den jeweils betroffenen Arbeitszonen vorbeigeführt. Dadurch bilden sich zu Spitzenzeiten im Berufs- und Feierabendverkehr auch immer wieder Staus.

Mitarbeiter des städtischen Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün beschneiden die Baumkronen der Platanen. Quelle: Michael Thomas

Bäume leiden unter Trockenheit

Den Grund für die Pflegearbeiten am Altenbekener Damm hat die Stadt derzeit auf Nachfrage zwar noch nicht mitgeteilt. Bereits vor wenigen Wochen jedoch hatten sich Anwohner in der Südstadt über ungewöhnlich viel Laub am Altenbekener Damm gewundert. Die Stadt hatte daraufhin erklärt, dass die mächtigen Bäume vermutlich wegen zu geringer Niederschläge unter Trockenstress leiden würden. Für einen möglichen Pilzbefall gab es nach Angaben der Stadt keine Anzeichen. „Wir hoffen auf ergiebigen Regen und den Johannistrieb Ende Juni, bei dem die Bäume ein zweites Mal austreiben“, teilte Stadtsprecher Dennis Dix mit. Laubfall im Frühjahr sei zunächst einmal nicht besorgniserregend, weil Bäume auf Trockenheit reagierten, indem sie ihre Blattmasse reduzierten.

Auch der Klimawandel setzt den Straßenbäumen zu

Bereits im vergangenen Sommer hatten sich Anwohner um Platanen in Hannover gesorgt. Die Bäume verloren reihenweise ihre Rinde. Auch das hatte teilweise mit dem Wetter zu tun. Erst kürzlich hatte die Stadt mitgeteilt, dass der Klimawandel den Bäumen entlang Hannovers Straßen zusetze.

Von Ingo Rodriguez