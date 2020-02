Südstadt/Bult

Große Überraschung in der Sitzung des Bezirksrats Südstadt-Bult: Mit breiter Mehrheit hat das Gremium Pläne der Stadtverwaltung zur kompletten Erneuerung des Spielplatzes an der Ecke Sallstraße/Kleine Düwelstraße abgelehnt. Für den Neubau eines Spielplatzes am Schmuckplatz stimmten nur die Grünen und der Vertreter der AfD.

Zuvor hatte Gesina Schindler vom Fachbereich Umwelt die Pläne der Verwaltung vorgestellt. Vorgesehen waren Investitionen in Höhe von rund 140.000 Euro. Unter anderem war der Bau eines langen Trampolins geplant, das auch für Rollstuhlfahrer geeignet gewesen wäre. Schindler berichtete auch von einer Bürgerbeteiligung: Rund 20 Kinder sowie einige Eltern von kleinen Kindern hätten Ideen eingebracht.

Stadt lässt vor Entscheidung Büsche roden

Für Unmut über die Stadtverwaltung hatten die Rodung von Büschen und das Abholzen eines Baumes auf dem Gelände geführt. Einige Bezirksratsmitglieder hatten den Eindruck, die Stadt habe sie damit unter Druck setzen wollen, den Plänen zuzustimmen. „Ich kann das Handeln der Verwaltung nur missbilligen“, betonte Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne ( SPD) zu Beginn der Sitzung, die erstmals im Neuen Rathaus stattfand.

„Wir sind nicht gegen Spielplätze, wir sind dafür“, sagte SPD-Fraktionschef Roland Schmitz-Justen. „Wir wollen aber nicht 140.000 Euro in den Sand setzen, um dann festzustellen, dass der Spielplatz nicht genutzt wird.“ Es gebe viele Eltern, mit denen er gesprochen habe, die an dieser Stelle keinen Spielplatz wollten.

Unverständnis bei Eltern

Das sahen zwei Mütter, die sich in der Bürgersprechstunde der Sitzung zu Wort meldeten und sich für einen Spielplatz an dieser Stelle einsetzen, anders. „Das ist schade“, kommentierte Janin Derya die Entscheidung des Bezirksrats nach der Sitzung. Die Entscheidung sei nicht zu verstehen, meinte die Mutter von zwei Kindern.

Aus Sicht der Grünen gibt es an dieser Stelle einen Bedarf für einen Spielplatz, sagte Fraktionschef Oliver Kluck. „Ich kann mir die Enttäuschung eines Kindes nur schwer vorstellen, wenn dort jetzt keine neuen Spielgeräte aufgestellt werden“, sagte er. Die SPD will an der Stelle nach den Worten von Schmitz-Justen einen Mehrgenerationenplatz haben. Konkrete Angaben machte er nicht.

Eine unendliche Geschichte

Mit der Entscheidung des Bezirksrats wird die Diskussion um die Erneuerung des derzeit ungepflegten Geländes zur unendlichen Geschichte. Schon vor rund vier Jahren hatte der Bezirksrat Pläne zur Erneuerung des Spielplatzes abgelehnt.

Der Platz entstand vor rund 100 Jahren. Seine heutige Form als Spiel- und Schmuckplatz erhielt er in den 1930er-Jahren. Das Areal gilt seit Jahren als extrem sanierungsbedürftig.

Nächste Stadtbezirksratssitzung am 18. März

Die nächste Stadtbezirksratssitzung ist für Mittwoch, 18. März, geplant. Dann soll es voraussichtlich unter anderem um das Verkehrskonzept beim diesjährigen Maschseefest gehen. Beginn der Sitzung im Mosaiksaal des Neuen Rathauses ist um 18 Uhr.

Von Mathias Klein