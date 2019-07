Südstadt-Bult

Die alte Feuerwache an der Jordanstraße soll künftig sowohl Räume für Kultur als auch Wohnungen bieten. Einen entsprechenden Prüfauftrag an die Verwaltung hat der Bezirksrat Südstadt-Bult einstimmig erteilt. Bei der Prüfung soll auch untersucht werden, ob es einen Bedarf an Sporthallen für Schulen und Vereine gibt. Außerdem soll die Verwaltung prüfen, wie groß das Interesse an einem Jugendtreff im Stadtbezirk ist.

Räume schwer zu finden

Den Antrag hatten die beiden Fraktionen von SPD und Grünen gemeinsam formuliert. Darin heißt es, freie Kulturaktivitäten wie Spielgruppen, selbst organisierte Interessengruppen oder zum Beispiel eine Mitmachwerkstatt suchen in der Südstadt Räume. Durch den Umbau der Athanasiuskirche an der Böhmerstraße, wo das Kulturbüro Südstadt untergebracht ist, bestehe das Risiko, dass Räume für freie Gruppen wegfallen könnten. Außerdem fänden Künstler und Musiker in der Südstadt nur schwer Räume für ihr künstlerisches Schaffen.

Weiter heißt es in dem Antrag: „Bezahlbarer Wohnraum für Menschen mit niedrigem Einkommen ist insbesondere in der Südstadt Mangelware.“ Außerdem litten Sporthallen für Schulen und Vereine unter einer hohen Auslastung. „All diese Bedarfe sollten deshalb in die Betrachtung einbezogen werden“, heißt es in der Antragsbegründung.

Feuerwache wird im Herbst frei

Die Feuerwache an der Jordanstraße wird voraussichtlich im Herbst frei. Dann zieht die Feuerwehr von dort in einen Neubau an der Lange-Feld-Straße im Stadtteil Kirchrode.

Die SPD im Bezirksrat hatte sich bisher gegen eine kulturelle Nutzung des Areals gewehrt. SPD-Fraktionschef Roland Schmitz-Justen hatte wiederholt deutlich gemacht, dass sich seine Fraktion auf dem Gelände vor allem den Bau von Wohnungen wünscht. „Das drängendste Problem in dieser Stadt ist der fehlende Wohnraum“, hatte er gesagt.

Kulturinitiative will übernehmen

Im Juni hatte die Kulturinitiative Südstadt den Wunsch geäußert, das Areal zu übernehmen. In einem Brief an die Landeshauptstadt beantragt die Initiative die Übernahme der Feuerwache, um aus den Gebäuden ein „kulturelles und soziales Begegnungszentrum für den Stadtbezirk Südstadt-Bult“ zu gestalten.

Viele Bewohner der Stadtteile Südstadt und Bult wünschten sich für das neue Kulturzentrum unter anderem Angebote im Bereich Literatur und Kunst für unterschiedliche Altersgruppen. Bei einer Befragung von Bürgern auf dem Stephansplatz nach Programmvorschlägen für das geplante Kulturzentrum seien Theater, Tanz, Musik, Bildende Kunst und Literatur ungefähr gleich häufig genannt worden, berichtete die stellvertretende Vorsitzende des Kulturbüros, Birgit Rybarsch.

Initiative plant Reparaturcafé

Außerdem wünschten sich die Bürger in der Feuerwache unter anderem ein Reparaturcafé, eine Recyclingbörse, einen Regionalwarenladen sowie die Möglichkeit für Sport und Yoga. Zudem sei die Idee eines Cafés der Begegnung, in dem unterschiedliche Generationen und Kulturen kochen und backen, auf großes Interesse gestoßen.

Aus Sicht des Kulturbüros wächst bei den Bürgern das Interesse, in der Feuerwache ein Kulturzentrum aufzubauen. Im Gegensatz zu vielen anderen Stadtteilen hat die Südstadt bisher kein zentrales Bürger- und Kulturzentrum.

Kommentar: Mutige Entscheidung Nun haben sich in der SPD beim Thema Zukunft der Feuerwache doch noch die besseren Argumente durchgesetzt. Dazu gehört die Einsicht, dass es in der Südstadt einen deutlich größeren Bedarf an Räumen für Kultur gibt, als diese zur Verfügung stehen. Und es gehört dazu die Erkenntnis, dass möglicherweise nicht jedes Gebäude in jeder Lage sich für Wohnungen eignet, seien sie noch so billig. Und es gehört dazu die Einsicht, dass zu einem lebenswerten Stadtteil nicht nur möglichst viele Wohnungen gehören, sondern auch ein kulturelles Angebot für die Bewohner der Wohnungen. Wer die Diskussion in den vergangenen Monaten im Bezirksrat verfolgt hat, konnte den Eindruck gewinnen, als werde es der SPD nicht mehr gelingen, sich aus ihrer festgefahrenen Position für eine ausschließliche Wohnbebauung auf diesem Gelände zu befreien. Dass das jetzt, ob mit oder ohne Unterstützung der Grünen, doch noch gelingen konnte, ist lobenswert. Denn es gehört Mut dazu, seine Meinung nach einer deutlichen Festlegung noch einmal zu ändern.

Von Mathias Klein