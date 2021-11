Hannover

Bezahlbares Wohnen, Klimaschutz, Verkehr und Verkehrssicherheit sowie Lebensqualität und gute Nachbarschaft sind die wichtigsten Themen des Bündnisse aus Grünen und SPD im Stadtbezirksrat Südstadt-Bult. Das haben die beiden Parteien in einem Koalitionsvertrag festgehalten. Schon bisher hatte es im Bezirksrat ein Bündnis der beiden Parteien gegeben, allerdings war die SPD die stärkste Kraft.

Grüne sind jetzt die stärkste Kraft

Bei der Kommunalwahl am 12. September hatte die Grünen für den Stadtbezirksrat mit einem Anteil von 33,5 Prozent die und stellen mit sieben Mitgliedern die größte Fraktion im neuen Bezirksrat. Die SPD entsendet sechs Abgeordnete, die CDU vier, die FDP zwei, Linke und „Die Partei“ erhalten je einen Sitz.

Die beiden Parteien haben sich auf den Grünen Ekkehard Meese als neuen Bezirksbürgermeister. geeinigt. Der bisherige Amtsinhaber Lothar Pollähne (SPD), der mit Abstand die meisten Einzelstimmen erhalten hat, wird sein Stellvertreter. Die Wahlen finden in der konstituierenden Sitzung des Bezirksrats am Mittwoch, 17. November statt. Beginn der Sitzung im Ratssaal im Neuen Rathaus ist um 18.30 Uhr. Auf der Tagesordnung steht auch das umstrittene Thema Bewohnerparken in der Südstadt.

