Drei Jahre war der Constructa-Brunnen vor der Ladenzeile zwischen Hildesheimer und Krausenstraße eingerüstet, jetzt sind die Sanierungsarbeiten abgeschlossen, und ab Mai kann das Wasser wieder sprudeln.

Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne ( SPD) ist entsprechend glücklich. „Der Brunnen ist ein wichtiger Treffpunkt für die Südstädter, Kinder halten ihre Hände gern ins Wasser – so viele traurige Kinder wie in den vergangenen Jahren habe ich lange nicht gesehen“, sagt Pollähne. Er hoffe, dass er bald sein Versprechen einlösen und allen Kindern eine Kugel Eis ausgeben kann, wenn der Brunnen nach der jahrelangen Pause wieder in Betrieb genommen wird.

Aufwendige Sanierung

Die Restaurierung des fast 60 Jahre alten Bauwerks war sehr aufwendig. Die gusseiserne Riesenschale war abgenommen worden, die Zierblumen darauf waren schon vor einigen Jahren saniert worden, zudem musste ein defekter Abfluss repariert werden. Auch die Umrandung mit Sitzgelegenheiten wurde sorgfältig gereinigt, drei Abfalleimer wurden wieder installiert. „Das sieht alles sehr ordentlich aus“, lobt der Bezirksbürgermeister. Noch fehlt die Blüte, aus der das Wasser sprudelt, aber die soll bald ergänzt werden.

Denkmalgeschütztes Ensemble

Der Brunnen gehört zum sogenannten Constructa-Ensemble. Die denkmalgeschützte Anlage nach Bauhaus-Vorbild, die aus kleinen Reihenhäusern, Mehrfamilienhäusern und einem mehrgeschossigen Haus mit Laubengängen plus einer Ladenzeile besteht, war laut Pollähne das erste große Bauprojekt der Nachkriegszeit. Auf dem Gelände stand vorher eine Farbenfabrik.

Der 1962 errichtete Brunnen zwischen Wildermuthweg und Hildesheimer Straße stammt von dem Architekten Konstanty Gutschow. Vor allem Familien, die Kindern in der nahe gelegenen Eisdiele ein Eis spendiert haben, legen hier gern eine Pause ein.

Gesamtkosten sind unklar

Wie viel die Sanierung insgesamt gekostet hat, ist unklar. Veranschlagt hatte die Stadt einmal 60.000 Euro, aber darin sind noch nicht die Kosten für die mehrjährige Sanierung enthalten. In den vergangenen Jahren musste an dem Brunnen immer mal wieder etwas saniert werden, zuletzt waren die Emailleblumen wieder instand gesetzt worden.

Von Saskia Döhner