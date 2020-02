Hannover

Polizisten haben am Donnerstagabend in Hannovers Südstadt einen 32-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Zuvor hatten die Beamten ihn dabei beobachtet, wie er einen Stromkasten an der Hildesheimer Straße vor der dortigen Polizeiwache mit schwarzer Farbe besprüht hatte.

Den Beamten war der Verdächtige gegen 21.40 Uhr aufgefallen, als dieser sich an dem Stromkasten zu schaffen gemacht hatte. Als sie den Farbschmierer ansprachen, rannte der Verdächtige davon. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Polizisten den 32-Jährigen einholen und zur Wache bringen. Bei der Feststellung seiner Personalien entdeckten die Einsatzkräfte bei dem 32-Jährigen auch 1,4 Gramm Marihuana. Sie stellten die Drogen sicher. Der Sprayer konnte anschließend die Dienststelle wieder verlassen.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Tobias Morchner