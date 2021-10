Hannover

Jakob Schilling ist der einzige Schüler aus Hannover, der in diesem Jahr beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten einen Landessieg errungen hat. Insgesamt waren 1.349 Beiträge bei der Körber-Stiftung eingereicht worden. In Niedersachsen haben 306 Schülerinnen und Schüler 143 Beiträge eingereicht. Es gab 26 Landessiege und genauso so viele Förderpreise. Der diesjährige Wettbewerb stand unter der Überschrift „Bewegte Zeiten. Sport macht Gesellschaft“.

Sport als Mittel der Selbstbehauptung

Am Beispiel polnischer Juden in der Zeit zwischen den Weltkriegen ist Jakob der Frage nachgegangen, ob Sport als Mittel der Integration taugt. Und er hat dabei ein Stück eigener Familiengeschichte erforscht. Denn sein Urgroßvater mütterlicherseits, Jakov Burlin, hat sich als Gruppenleiter für Gymnastik und Volleyball in Polen kurz vor dem Zweiten Weltkrieg einen Namen gemacht: „Sport war für die jüdische Minderheit auch der Zusammenhalt in einer Gruppe – als Schutz vor einer kritischen bis feindseligen Mehrheitsgesellschaft“, sagt der 16-Jährige, der die 11. Klasse der Wilhelm-Raabe-Schule in der Südstadt besucht.

Geschichte ist Jakobs Lieblingsfach. Quelle: Katrin Kutter

Mit Geschichtsdokus kommt das Interesse an der Vergangenheit

Historisches Interesse habe er schon lange, sagt Jakob: „Als ich in der Grundschule war, so in der dritten und vierten Klasse, haben wir viele Geschichtsdokumentationen im Fernsehen geguckt“, der Blick geht zu seinem Vater Prof. Jan Schilling, ein Psychologe, der an der Kommunalen Hochschule für Verwaltung lehrt, „das fand ich schon damals spannend.“ Auch in der Schule ist Geschichte sein Lieblingsfach. Als er im vergangenen Jahr vom Geschichtswettbewerb der Körber-Stiftung hörte, entstand schnell der Wunsch, selbst mitzumachen. Die lange Zeit der Schulschließungen in der Corona-Krise habe ihm auch die Zeit für seine eigenen Forschungen gegeben, erzählt Jakob.

In Archiven geforscht, Zeitzeugen befragt

Jakob Schilling ist einer von 26 Landessiegern des Wettbewerbs. Quelle: Katrin Kutter

Er hat in Archiven in Warschau und Riga geforscht, seine in Russland lebende Großmutter befragt („Sie sagte, dass die Geschichte ihres Vaters in die Öffentlichkeit gehöre“), mit Übersetzungshilfe seiner Mutter in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem recherchiert. Denn sein Urgroßvater hatte sich 1991 – nach dem Zusammenbruch des Ostblocks – einen Traum erfüllt und war nach Israel gezogen, zuvor hatte er lange in Russland gelebt, nachdem er von den Nazis aus Polen geflohen war. Sport sei für Jakov Burlin kein Mittel der Integration gewesen, sagt sein Urenkel, sondern ein Weg, sich selbst zu behaupten. Für seine sportliche Leistung sei ihm von den anderen Respekt gezollt worden. „Muskeljuden“ wurden Männer wie Jakov Burlin damals genannt.

Urgroßvater ist durch Recherchen lebendig geworden

Jakob selbst hat seinen 1995 verstorbenen Urgroßvater nicht mehr kennengelernt, doch durch seine Recherchen ist er für ihn noch einmal lebendig geworden. Und auch sein Vater Jan Schilling (49) weiß jetzt durch das 48-seitige Werk seines Sohnes viel mehr über die bewegte Familiengeschichte seiner Frau. Er hätte nie damit gerecht, mit der ersten Teilnahme gleich einen Landessieg zu erreichen, sagt Jakob. „Das war total überraschend.“ Sein Vater ist umso stolzer auf ihn. Was er mit den 500 Euro Preisgeld machen will, weiß der Gymnasiast noch nicht: „Vielleicht Geschenke kaufen, es ist ja bald Weihnachten.“

Von Saskia Döhner