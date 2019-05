Hannover

Die Polizei sucht nach einem Radfahrer, der am Sonnabendvormittag in der Südstadt und in Linden-Süd Wahlplakate verschiedener Parteien beschädigt hat. Ein Zeuge hatte den Mann gegen 9 Uhr an der Willy-Brandt-Allee dabei beobachtet. Der Radfahrer riss Plakate unter anderem der FDP und der Grünen von Laternenmasten und warf sie auf die Straße. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der Radfahrer nicht mehr da. Die Polizisten stellten fest, dass insgesamt zehn Plakate an der Willy-Brandt-Allee, am Arthur-Menge-Ufer, an der Stadionbrücke und am Ricklinger Stadtweg entfernt worden waren.

Nach Angaben des Zeugen ist der Radfahrer etwa 1,65 Meter groß, trug eine braune Jacke und Jeans. er war mit einem älteren Herrenrad unterwegs. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von tm