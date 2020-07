Am Landgericht Hannover werden in den kommenden Tagen gleich drei spektakuläre Taten verhandelt, die für Aufsehen gesorgt haben: Der mutmaßliche Mörder von Sophie N. muss sich verantworten. Außerdem beginnt der Prozess gegen den Mann, der eine Frau aus einem Hotelfenster gestoßen haben soll. Auch der 17-Jährige, der in Limmer einen Senior niederstach, steht vor Gericht.