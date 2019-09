Hannover

Zwei 18 und 34 Jahre alte Männer stehen im Verdacht, am frühen Sonntagmorgen in Hannovers Südstadt in eine Bäckerei eingebrochen zu sein. Die Polizei nahm die mutmaßlichen Einbrecher fest. Zwei Komplizen der Täter konnten entkommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Anwohner der Bäckerei in der Schlägerstraße hatte gegen 4 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Geschäft gehört und die Polizei gerufen. Noch vor Eintreffen der Beamten flüchteten die mutmaßlichen Einbrecher vom Tatort in unbekannte Richtung. Wenig später konnte die Besatzung eines Streifenwagens die beiden Tatverdächtigen an der Hildesheimer Straße vorläufig festnehmen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die beiden Verdächtigen mit ihren Komplizen die Tür des Verkaufsraums aufgebrochen und Geld entwendet. Angaben zum entstandenen Schaden können derzeit nicht gemacht werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Verdächtigen wieder entlassen. Es lagen keinerlei Haftgründe vor. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Einbruch beobachtet haben und Angaben zu den beiden Flüchtigen machen können. Einer der Männer ist etwa 1,70 Meter groß und war dunkel gekleidet. Der Zweite trug einen dunklen Kapuzenpullover sowie eine blaue Jeans. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 1 09 32 17 entgegen.

Von tm