Hannover

Die Polizei ermittelt gegen einen 24-Jährigen, der in der Nacht zu Donnerstag gemeinsam mit Komplizen zwölf Cabriolets in der Südstadt und in der Innenstadt beschädigt haben soll. Ein Zeuge hatte gegen 1.45 Uhr in der Straße Auf dem Emmerberge vier Verdächtige beobachtet, die sich an einem Fahrzeug zu schaffen machten. Er verständigte die Polizei.

Die Ermittler fanden heraus, dass ein dort geparktes Cabrio beschädigt worden war. Das Verdeck des Wagens wies zwei Schnitte auf. Die weiteren Nachforschungen ergaben, dass in unmittelbarer Nähe fünf weitere Cabriolets auf ähnliche Art und weise beschädigt worden waren. Weitere aufgeschlitzte Cabrios entdeckten die Beamten an der Bismarckschule, am Georgswall und an der Breite Straße. Im Lauf des Vormittags meldeten sich noch drei weitere Geschädigte bei der Polizei.

In der Nacht stießen die Polizisten bei ihren Ermittlungen in der Alten Döhrener Straße auf einen 24-Jährigen, auf den die Beschreibung des Zeugen als einer der Täter passte. Bei ihm entdeckten die Fahnder ein Messer und stellten es sicher. Gegen den jungen Mann wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Von seinen mutmaßlichen Komplizen fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei sucht dringend Zeugen zu den Straftaten. Hinweise zu den Tätern nimmt die Behörde in der Südstadt unter der Nummer (0511) 1 09 32 17 entgegen.

Von tm