Frau Engelhardt-Tups, die Polizei geht davon aus, dass drei Jugendliche versuchten, sich selbst zu töten. Es kommt sehr selten vor, dass sich Jugendliche zu einem gemeinsamen Selbstmord verabreden. Welche Motive kann man Ihrer Erfahrung nach hinter solch einer Handlung vermuten?

Ein kollektiver Selbstmordversuch ist tatsächlich eine große Ausnahme. Bekannt ist natürlich das Phänomen der Ansteckung, dann verbünden sich Jugendliche in Krisensituationen miteinander, es kommt zu einer Art Endzeitstimmung und einem Gefühl, nicht mehr leben zu wollen. Das gab es schon zu allen Zeiten.

Anzeige

Jugendliche mitten in der Pubertät

Was unterscheidet einen gemeinsam gewählten Tod von einem Suizid, den ein Mensch alleine ausführt?

In der gemeinsamen Tat wird die Verbindung untereinander gesucht. Und junge Menschen um die 14 Jahre stecken mitten in der Pubertät, mit all ihren hormonellen und emotionalen Schwankungen.

Kann man von der Art des Selbstmordes auf Beweggründe schließen? Wer sich von einem Zug überfahren lässt, wählt keine stille Ecke für die letzten Minuten seines Lebens.

Die Jugendlichen haben es dort gemacht, wo andere Menschen betroffen sind. Es sollte offenbar öffentlich sein, eine Tat, die gerade dadurch aufrüttelt, dass sie für alle sichtbar ist. Es ist ein extremer Hilfeschrei.

Sozialer Rückzug als Signal

Auf welche Signale sollten Eltern, Freunde oder Lehrer achten?

Ein Signal ist mit Sicherheit der soziale Rückzug. Wenn Eltern nicht mehr wissen, mit wem sich ihre Kinder treffen. Schweigsamkeit ist ein Signal, auch Schlaf- und Essstörungen. Bei Gleichaltrigen spielen die sozialen Medien eine wichtige Rolle. Manche Jugendlichen kündigen einen Selbstmord zum Beispiel auf Instagram an. Da müssen Freunde alarmiert sein. Es ist selten, dass ein Suizidversuch nicht angekündigt wird. Wenn jemand sagt, dass er nicht mehr leben will, dann muss man das ernst nehmen.

Umstände ermitteln

Es gibt zahlreiche Beratungsstellen in Hannover, an die sich Jugendliche mit Selbstmordgedanken wenden können. Wie können, wenn es zu einer Behandlung kommen sollte, Therapeuten in Lebenskrisen helfen?

Wichtig ist herauszufinden, was dieser eine Satz bedeutet: Ich will nicht mehr leben. Bedeutet er, dass jemand so nicht mehr leben will? Dann muss man sehen, welche Umstände das sind. Was kann man daran verändern? Wir versuchen herauszufinden, ob Stärken, Ressourcen, vielleicht nicht verfügbare Bindungen vorhanden sind, denn manchmal gibt es einen einzigen negativen Gedanken, der sich verfestigt und zu dem Glauben führt, dass es nicht mehr weitergehen kann mit dem eigenen Leben. Wir bieten neue Beziehungserfahrungen an, in denen wir miteinander auch wieder Lichtblicke erarbeiten können. Und manchmal schließe ich mit meinen Patienten Anti-Suizid-Verträge, die gelten dann von Sitzung zu Sitzung. Aber klar ist: Wenn ich den Eindruck habe, dass jemand sich etwas antun wird, dann muss ich meine Schweigepflicht brechen und die Eltern informieren.

Zur Person Renate Engelhardt-Tups (61) ist Diplom-Pädagogin und Analytische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. 1959 in Grevenbroich geboren, kam sie 1998 zum Winnicott Institut in Hannover. Sie leitet dort gemeinsam mit Ulla Krüger die Säuglings- und Kleinkind-Ambulanz. Das Winnicott Institut ist ein psychosoziales Zentrum mit breitem Therapie- und Beratungsangebot, Ambulanz und einem medizinischen Versorgungszentrum.

Schweres Trauma

Nach allem, was man bisher weiß, wird eine 14-Jährige den Selbstmordversuch überleben. Wie kann man diesem Mädchen helfen?

Sie braucht dringend Unterstützung und Beratung, das Mädchen wird schwer traumatisiert sein. Vielleicht möchte sie in der nächsten Zeit nicht darüber sprechen, was sie erlebt hat, aber auf ihrem Weg dahin benötigt sie unbedingt therapeutische und seelsorgerische Hilfe.

Lesen Sie auch

Von Gunnar Menkens