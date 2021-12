Hannover

Raclettekäse, Glückskekse oder etwas zum Knabbern: Die Einkaufsliste für die Silvesterfeier ist meist lang. Wer die Besorgungen erst am 31. Dezember tätigt, hat bis mittags Zeit dazu. Am 1. Januar sind dann fast alle Geschäfte geschlossen – bis auf ein paar Ausnahmen.

Hauptbahnhof

Lidl im Hauptbahnhof ist einer der wenigen Supermärkte in Hannover, die nie schließen. Die Filiale hat Silvester von 6 bis 18 Uhr und Neujahr von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Rossmann im Hauptbahnhof bietet nicht nur Drogerieartikel, sondern auch Lebensmittel an. Die Filiale am Aufgang zu Gleis 12 öffnet am 31. Dezember von 6 bis 18 Uhr. Am 1. Januar hat der Markt von 8 bis 23 Uhr geöffnet.

Bioläden

Auch zwei Bioläden öffnen Silvester und Neujahr ihre Türen. Denn’s Biomarkt in der Osthalle des Hauptbahnhofs hat am letzten Tag des Jahres von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Neujahr können Kunden dort von 9 bis 18 Uhr einkaufen.

Das Reformhaus Betterlife im Hauptbahnhof hat am 31. Dezember von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Neujahr ist das Geschäft von 9 bis 18 Uhr offen.

Flughafen

Eine weitere Einkaufsmöglichkeit gibt es bei Edeka Karakis am Flughafen. Der Supermarkt hat Silvester von 6.30 bis 14 Uhr geöffnet. Am 1. Januar bliebt der Edeka-Markt geschlossen.

Von Thea Schmidt