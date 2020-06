Hannover

Ein breites Bündnis aus Politik, Wirtschaftsverbänden, Unternehmen und Vereinen möchte Händler und Gastronomen in der Corona-Krise stärken. Die Mitglieder rufen dazu auf, in der Stadt einzukaufen und die örtlichen Restaurants zu besuchen. „Die Corona-Krise hat die Wirtschaft in Hannover schwer getroffen. Gemeinsam wollen wir dazu beitragen, dass wir uns auch morgen noch vor Ort gut versorgen können“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay bei der Vorstellung der Kampagne am Donnerstag auf dem Kröpcke. Ziel der Aktion ist es, Lust auf den lokalen Handel zu machen.

Mit IHK und Hannover 96 : Ein Verbund wirbt für den Einzelhandel

Zu Beginn der Corona-Krise entwickelten Händler, Dienstleister und Gastronomen in Hannover unter dem Motto „Support your Local“ Ideen zur Unterstützung. Sie baten um Spenden, boten Lieferdienste an oder warben für Gutscheine. Jetzt sind Geschäfte und Restaurants wieder geöffnet. Doch die Nachfrage ist zurückhaltend. Daher werben nun City-Gemeinschaft, Handelsverband, IHK, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, der Freundeskreis Hannover und die Stadt gemeinsam für den lokalen Konsum. Unterstützt wird der Verbund durch Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN), Sparkasse, Hannoversche Volksbank, Enercity, VGH-Versicherungen und die Madsack Mediengruppe.

„Entscheidende Faktoren für die Attraktivität Hannovers “

Auch Vereine wie die Handballer der Recken, der Turn-Klubb Hannover und Hannover 96 bitten unter dem Slogan „Gemeinsam für Hannover“ um Unterstützung für den Einzelhandel. „In Hannover arbeiten 14.500 Menschen bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Wir sind darauf angewiesen, dass die Stadt weiterhin Lebensqualität bietet“, sagte Susanne Leifheit, Leiterin Außenbeziehungen und Nachhaltigkeit bei VWN. „Handel, Gastronomie und Dienstleistungen sind entscheidende Faktoren für die Attraktivität Hannovers, die es zu erhalten gilt“, sagte der Vorstandssprecher der Hannoverschen Volksbank, Jürgen Wache.

Stadtgesellschaft nutzt Gutscheine und lokale Lieferservices

Die Initiative weist ausdrücklich auf das Portal www.hilfsportal.online/haz/ hin. Dort finden Bürger mehr als 900 Dienstleister aus der Region Hannover, die zeigen, wie man sie unterstützen kann. Zum Beispiel berichtete der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Volker Alt, vom Bücherkauf bei Leuenhagen & Paris an der Türschwelle. Die Enercity-Vorstandsvorsitzende Susanna Zapreva lobte lokale Bringdienste. Und Üstra-Vorstand Volkhardt Klöppner kaufte Gutscheine für Clubs wie den Glitzerkeller. Das Portal wird von der Madsack Mediengruppe verwaltet und kann jederzeit ergänzt werden. „Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir unsere lokalen Händler unterstützen“, sagte Verlagsleiter Günter Evert.

Die Stadt Hannover bietet nun allen Unterstützern der Kampagne Logos für Plakate und Beiträge in den sozialen Medien an. „ Hannover hält zusammen. Das zeigt sich einmal mehr bei der Gemeinschaftsaktion für Hannover“, sagte Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette.

Von Jan Sedelies