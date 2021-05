Suspendierter Polizist aus Hannover: Behörde ermittelt seit neun Monaten ergebnislos

Hannover

Die Polizei Hannover ermittelt seit fast neun Monaten gegen ihren suspendierten Beamten – und weiter ohne Ergebnis. Dabei wird die Liste an zweifelhaften Auftritten immer länger. Mittlerweile unterstellt Michael Fritsch seinen Kollegen und auch Soldaten, sie könnten auf „Querdenker“ schießen. Außerdem scheint der Verfassungsschutz Fritschs neuen „Aufklärungsverein“ genauer unter die Lupe zu nehmen. Gleichzeitig tritt er in einem Musikvideo der Szene in seiner Polizeiuniform auf und kandidiert für den Bundestag.

Und die Ermittlungen gegen den 57-Jährigen? Die werden „weiterhin intensiv fortgeführt und, so schnell es das Disziplinarrecht ermöglicht, vorangetrieben“, heißt es seitens der Polizeidirektion auf HAZ-Anfrage. Wie schon in der Vergangenheit würden auch die aktuellen Geschehnisse „zur weiteren Bewertung“ aufgenommen. Zum genauen Stand der Ermittlungen macht die Polizei keine Auskunft.

Fritsch unterstellt Schusswaffengebrauch

Dabei versteigt sich der Kriminalhauptkommissar immer weiter in Verschwörungsfantasien. Während der Demo von Gegnern der Corona-Maßnahmen am 21. April in Berlin wurde der 57-Jährige sogar in Gewahrsam genommen. Zuvor hatte es offenbar eine Auseinandersetzung zwischen Protestlern und Ordnungshütern gegeben. Wenige Tage später kursierte eine Videobotschaft auf Twitter, in der Fritsch Polizisten und Soldaten unterschwellig unterstellt, sie würden künftig auf Demonstranten schießen: „Willst du wirklich von der Schusswaffe Gebrauch machen?“ Der „Tag der Entscheidung“ werde kommen.

Darüber hinaus ist der 57-Jährige in den Fokus des Verfassungsschutzes von Schleswig-Holstein geraten. Fritsch berichtet in einem Youtube-Interview, der in Tangstedt in der Gründung befindliche Verein „Polizisten für Aufklärung“ solle vom Geheimdienst bewertet werden. Es gehe um die Frage, ob der Zusammenschluss eine verfassungsfeindliche Einrichtung sei. Das Innenministerium in Kiel teilt der HAZ dazu lediglich mit, die Sicherheitsbehörden des Landes „haben die Aktivitäten des Vereins im Blick“. Genauer wird der Sprecher auch auf Nachfrage nicht.

Bundestagskandidat und Sänger

Im Musikvideo "Schluss mit dem Lockdown" tritt Michael Fritsch trotz Suspendierung in Polizeiuniform und mit Mütze auf. Quelle: Youtube

Offenbar ist das kein ausreichendes Zeichen für die Polizeidirektion. Diese hatte den Kriminalhauptkommissar im August nach seiner ersten „Querdenken“-Rede in Dortmund suspendiert. Damals stellte er unter anderem die Gewaltenteilung in Frage, sah eine zweite Nazi-Zeit aufziehen und forderte seine Kollegen auf, nicht blind Befehlen zu folgen. Die Aussagen sind zwar alle von der Meinungsfreiheit gedeckt, allerdings gab sich Fritsch mehrfach als Polizist zu erkennen – und stellte damit die direkte Verbindung zu seinem Dienstherren her.

Seit der Suspendierung wird der 57-Jährige umtriebiger. Er tritt nicht nur bei Demos auf und spricht dort von „Diktatur“ oder „Faschismus“. Fritsch hat auch einen eigenen Telegram-Kanal, der Messenger ist bei „Querdenkern“ beliebt. Gleichzeitig drängt er in den Bundestag: Die den Corona-Skeptikern nahestehende Partei „Die Basis“ listet Fritsch auf Kandidatenplatz eins in Niedersachsen. Und die Freistellung hindert den 57-Jährigen sogar nicht daran, in Berufskleidung aufzutreten: Im Video zum Björn-Banane-Song „Schluss mit dem Lockdown“ – eine der „Querdenker“-Hymnen – singt er in Uniform samt Mütze mit anderen Szenegrößen im Chor.

Von Peer Hellerling