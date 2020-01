Hannover

Der Beginn des Konzertes von Adel Tawil in der Swiss-Life -Hall gibt einige Rätsel auf. Warum, wäre eine Frage, die man stellen könnte, befinden sich gute drei Viertel der Band während der ersten beiden Lieder hinter einem Vorhang? Warum laufen die verbliebenen Bandmitglieder während sie singen und spielen auf Laufbändern ins Leere? Wie lange werden sie das durchhalten? Möglich, dass hier eine Art cleverer Bühnenmetaphorik am Werk ist. Zwar handelt das erste Lied „Liebe to go“ nicht unbedingt von Tretmühlen und Eile, aber gut, ungefähr reicht ja.

Viel Musik, wenig Effekte

Und während Tawil in seiner weißen, segmentierten Jacke als zweites Lied „DNA“ mit der Textzeile „Du hast mich gefunden“ zum Besten gibt, wird auch die Plattform mit dem Rest der Band von hinter dem Vorhang auf die Bühne gekarrt. Darüber hinaus gibt es nicht viele Bühneneffekte – ein paar Projektionen noch im Hintergrund, ansonsten aber muss die Musik die Carré-Bühne füllen. Gut 4000 Menschen sind in die Swiss-Life-Hall gekommen, um sich das anzuschauen.

Hannover ist zweite Tournee-Station

Tawil, der im Juni sein drittes Soloalbum „Alles lebt“ veröffentlicht hat und sich bis 2009 durch seine Mitwirkung am Duo Ich + Ich einen Namen machte sowie durch zahlreiche Kooperationen, beispielsweise mit Sido und Prinz Pi, gibt auf diesem zweiten Termin der Tour nach Rostock sein Bestes. Die segmentierte Jacke zieht er irgendwann aus, darunter kommt – passend zu den Laufbändern, die immer mal wieder zum Einsatz kommen – ein schwarzer Jogginganzug zum Vorschein.

„Wir müssen für Frieden und Toleranz kämpfen“

Es sind aufwärts strebende Mitsinghymnen, die Tawil seinem Publikum mitgebracht hat, und am Ende lauert dort immer Erlösung. „Ist da jemand“ ist so ein Lied, in dem unter einem Himmel ohne Farben durch dunkle Straßen gelaufen wird, aber am Ende dann doch alles gut wird, weil, klar, da jemand ist. „Stadt“ behandelt ein ähnliches Thema, auch in „Atombombe“, Tawils Nacherzählung eines Raketen-Fehlalarms auf Hawaii, wird am Ende alles gut. „Ich lache in Slomo / Atombomben-Fehlalarm.“ Tawil nahm dort gerade in Album auf, als der Fehlalarm ausgelöst wurde. „Was ich davon mitgenommen habe“, sagt er, „ist, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir in Frieden leben. Wir müssen für Frieden und Toleranz kämpfen.“

Das Politische wird immer im Persönlichen gelöst

Wie genau, dazu schweigt Tawils Werk allerdings – unter der ganz großen existentiellen Erzählung, wie in „Neues Ich“, das von der Geburt von Tawils Kind handelt, machen es seine Lieder zwar nicht, dennoch ist das Politische in Tawils Musik immer persönlich, und muss auch dort gelöst werden – beziehungsweise meist einfach nur ausgesessen.

Höhepunkt mit Youtube-Star Peachy

Als Höhepunkt des Konzertes holt Tawil noch die glitzern-glänzendes Weiß gewandete Youtuberin und Sängerin Peachy (bürgerlich: Ina Reni Alexandrow) auf die Bühne, mit der zusammen der das Lied „Tu m’appelles“ vorführt – auch hier rufen sich zwei Menschen an, die dann schon irgendwie zusammenfinden werden, kein Problem. So ist bei Adel Tawil am Ende immer alles gut, der Jubel groß, das Herz leicht, das Mitsingen einfach, trotz der ganz großen, existentiellen Problemnarrative. Ein wenig, nun ja, wie auf einem Laufband: Es geht zwar nirgends hin, wo man nicht auch schon vorher gewesen wäre, aber strampeln muss man trotzdem.

Von Jan Fischer