Welches Programm spielen die Beach Boys ?

Der Titel des Live-Programms verrät es schon: Bei der „Now and Then – One Night All the Hits Tour 2019“ spielen die Beach Boys Songs aus knapp 60 Jahren Bandgeschichte. Von „Good Vibrations“ und „I Get Around“ über „Surfin’ U.S.A.“ und „Fun, Fun, Fun“ bis „ California Girls“ ist alles dabei.

Do You Wanna Dance? Die Beach Boys im Sportpark Garbsen im September 1989. Quelle: Eberhard Franke/Archiv

Wann geht’s los?

Showbeginn in der Swiss-Life-Hall ist am Dienstag, 18. Juni, um 19.30 Uhr. Der Einlass beginnt um 18 Uhr.

Wie komme ich hin?

Am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Stadtbahnlinien 3, 7 und 17 bis Stadionbrücke, Buslinien 100 und 200 bis Luise-Finke-Weg) oder mit dem Fahrrad. Die Eintrittskarte gilt ab drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn und bis 5 Uhr des Folgetages als Fahrausweis. Auf dem Schützenplatz wird schon für das Schützenfest aufgebaut, die Parkplätze fallen also weg. Autofahrer sollten nach Veranstalterangaben die kostenlose und werbefreie Navi-App Nunav nutzen, die sie stauvermeidend auf einen freien Parkplatz leitet.

Gibt es noch Tickets?

Ja, es gibt noch Tickets an den HAZ-Ticketshops und an der Abendkasse. Die Ticketshops in Hannover und vielen Städten des Umlands finden Sie hier:

Was darf ich mitbringen?

Keine Taschen, die größer sind als DIN-A-4-Format, keine Getränke. Am besten nur das Nötigste und Geduld. Denn die Sicherheitskontrollen sind streng. An den Einlässen kann es daher zu Verzögerungen kommen.

September 1989: Die Beach Boys bringen Good Vibrations in den Sportpark Garbsen. Quelle: Eberhard Franke/Archiv

Von jst