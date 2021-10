Hannover

Hannover steht am Wochenende ein großer Fußball-Einsatz ins Haus. Drittligist TSV Havelse empfängt in der HDI-Arena Eintracht Braunschweig. Die Polizei befürchtet, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte – zwischen Gästefans und Anhängern von Hannover 96. Beide Gruppen verbindet eine jahrzehntelange Erzfeindschaft. Die Partie ist als Risikospiel eingestuft.

Eigentlich tritt 96 am Sonntagnachmittag in Regensburg an. Es gibt allerdings Hinweise, dass zahlreiche Hannoveraner nicht zum Auswärtsspiel an die Donau reisen. Auf den Punkt gebracht: „Es ist wahrscheinlich, dass ein Aufeinandertreffen der Fanlager provoziert wird, mit dem Ziel, Straftaten zu begehen“, sagt der Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover, Detlef Lenger.

Mehrere Hundertschaften im Einsatz

Havelse trägt seine Drittliga-Spiele zurzeit in der HDI-Arena aus. „Aufgrund der Örtlichkeit lässt sich nicht ausschließen, dass sich rivalisierende Fangruppen von Hannover 96 und Eintracht Braunschweig begegnen“, sagt Michael Bertram, Sprecher der Polizeidirektion Hannover. Die Polizei wird versuchen, dies zu verhindern – mit entsprechend hohem Kräfte-Einsatz. Nach Informationen dieser Zeitung sollen insgesamt mehrere Hundertschaften ein Aufeinandertreffen der Lager verhindern.

Im Vorfeld des Spiels am Sonntag (Anstoß 14 Uhr) ist die Lage noch ruhig. „Derzeit sind der Polizei keine Straftaten oder sonstige Aktionen bekannt, die im Zusammenhang mit Partie stehen“, erklärt Bertram. Zahlen, wie viele gewaltbereite und gewaltsuchende Eintracht-Anhänger (Fan-Kategorie B und C) anreisen, liegen in Hannover zurzeit nicht vor. Die Polizei rechnet bis zum Wochenende mit neuen Erkenntnissen.

Neutrales Verhältnis

Immerhin: Von den Anhängern der eigentlichen Akteure am Sonntag auf dem Platz ist eher kein Stress zu erwarten. Laut Polizei ist das Verhältnis der Fans des TSV Havelse und der Eintracht als „neutral zu bewerten“.

Von Britta Mahrholz