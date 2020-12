Hannover

In der sechsten Woche sieht sie beim Frauenarzt zum ersten Mal den Herzschlag. Mit ihrem Mann Stephan schmiedet sie Pläne, Wünsche, Träume – vieles dreht sich bereits jetzt darum, wie es wohl sein wird, mit dem ersten Kind. Sogar einen Namen gibt es schon – oder besser einen „Arbeitstitel“, wie Lotta Cordes es in der Rückschau vorsichtig nennt. „Wir haben uns ein Kind gewünscht, und ich bin relativ schnell schwanger geworden“, sagt sie heute: „Natürlich wussten wir theoretisch, dass etwas schief gehen kann. Aber in der Situation selbst haben wir überhaupt nicht damit gerechnet. Wir haben uns einfach gefreut.“

Diagnose ist ein Schock

Aber bei der Freude bleibt es nicht. In der neunten Woche merkt die heute 33-Jährige, dass etwas nicht stimmt. Es ist ein diffuses Gefühl, sie macht einen Termin bei der Frauenärztin, allein, ohne mit Schlimmem zu rechnen. Die Diagnose ist ein Schock. Das Herz ihres Kindes habe aufgehört zu schlagen, bekommt sie mitgeteilt. „Ich habe meinen Mann angerufen, dass er mich bitte abholen soll.“ sagt sie: „Alleine hätte ich das nicht geschafft.“ Lotta Cordes erleidet eine Fehlgeburt. Es wird nicht dabei bleiben. Dreimal ist ihr dies mittlerweile im Zeitraum von nur anderthalb Jahren passiert.

Nicht jede Schwangerschaft endet damit, dass ein lebendiges Kind auf die Welt kommt. Das weiß fast jeder. Weniger bekannt ist, dass die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt bei immerhin 10 bis 15 Prozent, ab 35 Jahren schon bei etwa 20 Prozent liegt. Sie steigt mit zunehmendem Alter der Mutter immer weiter. Vor der zwölften Schwangerschaftswoche kommen Fehlgeburten besonders häufig vor.

Online-Gedenkfeier am Sonntag

Aber die Häufigkeit macht den Verlust nicht leichter. Viele Eltern fühlen sich – auch wenn sie ihr Kind so früh verlieren – alleingelassen mit ihrem Schmerz. Trauerrituale können helfen. Am kommenden Sonntag, dem alljährlichen, weltweiten Gedenktag für verstorbene Kinder, will der Bundesverband Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland e.V. (VEID) mit einer Online-Gedenkfeier anlässlich der „Aktion Lichtpunkt“ Trost spenden. Schirmherrin ist Teresa Enke.

Eingeladen sind frühst verwaiste Eltern genauso wie solche, die ihr Kind nach einem Tag oder erst nach einigen Jahren verloren haben. „Für uns beginnt die Elternschaft mit dem positiven Schwangerschaftstest“, sagt Organisatorin Nadine Weske, Trauerbegleiterin aus der Region Hannover, selbst Mutter zweier sogenannter Sternenkinder. „Jeder hat ein Recht zu trauern“, sagt sie.

Model Chrissy Teigen und US-Sänger John Legend verlieren im Jahr 2020 ein Kind und veröffentlichen Fotos auf Facebook. Quelle: dpa

Fehlgeburten sind – obwohl sie statistisch gesehen gar nicht so selten vorkommen – überdies immer noch ein Tabu. Wie sehr das so ist, zeigen die Reaktionen auf zwei prominente Frauen, die unlängst ihre Fehlgeburt öffentlich machten. Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry, verlor im Sommer ihr zweites Kind und thematisierte dies in einem Essay in einer großen amerikanischen Zeitung. Das englische Königshaus reagierte abweisend: So eine intime Angelegenheit kommentiere man nicht. Das amerikanische Model Chrissy Teigen zeigte sogar Fotos ihrer Fehlgeburt auf Facebook – Millionen Follower reagierten, viele bedankten sich.

Auch Männer leiden

Lotta Cordes und ihr Mann Stephan Kleine-Cordes wollen im Alltag ganz normaler Menschen für mehr Verständnis – auch für mehr Sensibilität – werben. „Wie oft fallen ab einem gewissen Alter von Frauen auf Familien- oder Betriebsfeiern Sprüche wie ,Na, wann ist es denn bei dir so weit’“, sagt Stephan Kleine-Cordes.

Der 30-Jährige, der beruflich im Online-Marketing tätig ist, möchte auch darauf aufmerksam machen, dass eine Fehlgeburt auch an Vätern nicht spurlos vorbeigeht. „Natürlich gibt es einen Unterschied. Bei mir verändert sich körperlich ja nichts“, sagt er. Schmerz, Trauer, auch die Wut darüber, dass es ausgerechnet bei einem selbst nicht klappe, blieben trotzdem, auch bei ihm.

„Ich habe auch das Gefühl, ich habe als Frau versagt“, sagt Lotta Cordes. Dass ihre beiden älteren Schwestern bereits zwei beziehungsweise drei Kinder hätten, mache die Sache nicht leichter. „Rational weiß ich, dass das Quatsch ist, aber es ist dennoch so“, sagt sie. Wenn nicht nur Mütter ihr Glück zur Schau stellten, sondern Frauen ebenso offen über Fehlgeburten redeten, würde das helfen.

Ausschabung unter Vollnarkose

Wenn die Pressesprecherin von ihren Fehlgeburten erzählt, merkt man zudem überdeutlich, wie viel Fürchterliches die Zeit nach so einer Diagnose für Frauen mit sich bringt. Die 33-Jährige trägt plötzlich ein totes Lebewesen im Bauch und muss entscheiden, ob sie es „von alleine gehen lässt“, wie sie sagt, oder eine Ausschabung macht. Sie entschied sich für den medizinischen Eingriff. Unter Vollnarkose. Cordes ist eine offene Frau, emanzipiert, wortgewandt, kaum je um eine schnelle Antwort verlegen. Umso bedrückender ist es zu hören, wie sehr ihr diese Prozedur nahegeht. „Die gehen in die Gebärmutter und saugen einfach alles ab“, sagt sie leise. „Das alles hat uns erst mal aus dem Leben gerissen.“

Stephan und Lotta Cordes: „Ich habe nur noch gedacht, jetzt geht der ganze Mist wieder los.“ Quelle: Samantha Franson

Ein übermächtiger Kinderwunsch bleibt

Wie stark, man kann fast sagen übermächtig, der Kinderwunsch des Paares nach diesem traumatischen Erlebnis wird, zeigen die kommenden Wochen. Im Juli 2019 verliert das Ehepaar das erste Kind, im Oktober ist Lotta Cordes bereits wieder schwanger. Im Dezember geschieht, wovor sie die größte Angst hat: Die junge Frau verliert nach neun Wochen auch dieses zweites Kind. Auch diesmal entscheidet sie sich für eine Ausschabung, fliegt danach mit ihrem Mann in den Urlaub nach Marokko. „Nach Weihnachten, Familienfeiern, Treffen mit den Nichten und Neffen war uns wirklich nicht zumute, wir wollten einfach nur weg“, sagt sie. Aber es kommt noch schlimmer. Nach der Rückkehr stellt die Frauenärztin fest, dass der Embryo beim Ausschaben der Gebärmutter gar nicht erfasst worden ist. „Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist“, sagt Lotta Cordes.

Können Medikamente helfen?

Noch einmal lässt sie die Prozedur über sich ergehen – und entwickelt dennoch eine neue Perspektive. Ärzte stellen fest, dass möglicherweise eine Blutgerinnungsstörung verantwortlich für die Fehlgeburten ist. Dagegen gibt es Medikamente, Blutverdünner. Das junge Paar schöpft Zuversicht und wagt erneut einen Versuch, ein Kind zu bekommen. Wieder wird Lotta Cordes schnell schwanger, im Sommer 2020, diesmal bekommt sie täglich eine Spritze Heparin. Wieder verliert sie ihr Kind, wieder sind zwei Ausschabungen nötig. Mittlerweile ist es hauptsächlich Wut, die die 33-Jährige in sich trägt. „Ich habe nur noch gedacht, jetzt geht der ganze Mist wieder los“, erinnert sie sich. Drei Schwangerschaften, fünf Ausschabungen, kein lebend geborenes Kind. Schlimmer geht es nicht?

Aufgeben kommt nicht infrage

Diesmal lässt sie sich in einer Tübinger Spezialklinik behandeln. Diesmal stellen die Ärzte eine Fehlbildung der Gebärmutter fest, die sie operativ entfernen. Es müssen danach einige Monate vergehen, bevor sie wieder schwanger werden kann. Aber aufgeben? Das kommt für beide bislang nicht infrage. „Wenn Lotta es körperlich packt, wollen wir es wieder versuchen“, sagt Stephan Kleine-Cordes. Nicht einmal eine Atempause – ein wenig Ruhe, Zeit zum Innehalten – wollen sie sich gönnen. Zu groß ist der Schmerz.

„Richtig drüber weg komme ich erst, wenn ich ein gesundes Kind im Arm halte“, sagt Lotta Cordes. Man kann nur wünschen, dass es beim nächsten Mal klappt.

Online-Gedenkfeier mit Schirmherrin Teresa Enke Die Online-Gedenkfeier des Bundesverband Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland e.V. (VEID) können Betroffene am Sonntag, 13. Dezember, von 18.45 bis 19.45 Uhr erleben. Schirmherrin ist Teresa Enke. Die Witwe des Hannover-96-Torwarts Robert Enke hat nicht nur ihren Mann durch einen Suizid verloren. Enkes leibliche Tochter Lara starb 2006 im Alter von zwei Jahren an einem angeborenen Herzfehler. Teresa Enke wird ein Grußwort sprechen. Wie schwer Eltern am Verlust ihrer Kinder tragen, kann man erahnen, wenn man auf der Website der Aktion Lichtpunkt die Einträge in einem extra eingerichteten Forum liest. Namen, Kosenamen, oft auch den genauen Todeszeitpunkt der verstorbenen Kinder findet man hier. Manche sind tot auf die Welt gekommen, andere haben einen Tag gelebt. Wiederum andere sind neun, zehn, 18 Jahre alt geworden. Einträge von gerade verstorbenen Kindern findet man genauso wie die von Kindern, die seit Jahrzehnten tot sind. „Du bist 28 Jahre tot, ich vermisse Dich jeden Tag“, schreibt eine Mutter. Macht es Sinn, so viele verschiedene Schicksale – von der Fehlgeburt bis zum Tod kurz vor dem Erwachsensein – anzusprechen? „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche frühst verwaiste Eltern in einer desolateren Verfassung sind als Eltern, die ein Kind nach langer Krankheit verloren haben“, sagt Trauerbegleiterin Nadine Weske. Informationen zum Programm und Anmeldung gibt es unter www.aktionlichtpunkt.de. Die Teilnahme an der Gedenkfeier ist kostenlos.

