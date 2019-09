Hannover

Anonyme und kostenlose Beratung, Antworten auf Fragen rund um Suchtverhalten, unabhängig von Alter, Religion und Herkunft: Als Fachstelle für Sucht und Suchtprävention war die Drogenberatungsstelle Drobs 25 Jahre lang an der Odeonstraße eine feste Anlaufstelle. Im Juli ist Drobs nun in die Calenberger Esplanade umgezogen – in neue, schöne Räume. Aus diesem Anlass will die Einrichtung ihr neues Zuhause vorstellen: Für Freitag, 6. September, lädt die Drobs von 10 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein.

„Kommen Sie vorbei und nehmen Sie an den Impulsvorträgen teil, die Sie interessieren. Auch ein kleiner Imbiss steht bereit“, sagt die Pressesprecherin Stephanie Schünemann. In der neuen Unterkunft an der Calenberger Esplanade 6 nahe dem Schwarzen Bär sollen auch Projekte und Angebote der Drobs Hannover vorgestellt werden. Wie ist es eigentlich in einer Beratungsstelle? Wird man komisch angeguckt? Wem begegnet man? Diese und ähnliche Fragen sollen beim Tag der offenen Tür auch beantwortet werden.

Michael Tarnat will als Ehrengast ein Zeichen setzen

Begegnen können Besucher am Präsentationstag unter anderem dem früheren Fußballprofi Michael Tarnat. Er ist inzwischen Leiter der Akademie von Hannover 96 und wird das Förderprojekt 96plus zum Anlass nehmen, um sich über Drobs Hannover zu informieren. „ Tarnat wird in der Drobs nicht nur vorbeischauen – er wird für uns mal gucken, wie es so ist“, sagt Pressesprecherin Schünemann. Tarnat selbst will mit seinem Besuch auch ein Zeichen setzen: „Es ist wichtig, dass Menschen sich unkompliziert Hilfe holen können. Dass es ein so breites Netzwerk an Beratungsmöglichkeiten in Hannover gibt, ist stark. Mit meinem Besuch möchte ich alle ermutigen, diese Unterstützung auch in Anspruch zu nehmen. Niemand sollte sich dafür schämen.“

Michael Tarnat kommt als Ehrengast und Vertreter des 96-Förderprogramms 96plus. Quelle: Michael Wallmüller

Auf dem Programm stehen am Tag der offenen Tür von 10.30 bis 15.30 Uhr auch Impulsvorträge zu Themen wie Cannabis, Glücksspiel, Umgang mit Medien und Stressbewältigung für Eltern.

Drobs gehört zur STEP gGmbH, die sich seit 1971 als Sucht- und Jugendhilfeträger mit ambulanten, teilstationären und stationären Angeboten für suchtgefährdete oder suchtmittelabhängige Kinder, Jugendliche, Erwachsene und deren Angehörige engagiert. Mit Betriebsstätten in ganz Niedersachsen bietet die STEP ein eng verknüpftes Netzwerk in den Bereichen Prävention, Beratung, Begleitung, Behandlung, Therapie, ambulant betreutes Wohnen, stationäre Wohnheime, Beschäftigung, Jugendhilfe und Bildung. Die STEP ist eine Tochtergesellschaft des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Niedersachsen.

Von Ingo Rodriguez