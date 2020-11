Hannover

Verwechselt werden oder vergessen werden – man weiß nicht recht, was schlimmer ist für eine Stadt. Während ICEs mit aufsässiger Regelmäßigkeit den planmäßigen Stopp in Wolfsburg verweigern, wurde Hannover am Mittwochabend von einer deutschen Institution vertauscht.

Die „Tagesschau“ unterlegte einen Beitrag über den internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen mit Bildern aus Osnabrück. Erkennbar wurde das nicht am Kleidungsstil von durchs Bild spazierenden Passanten, sondern an eingeblendeten Gebäuden. Der Hauptbahnhof: zweifellos Osnabrück. Das orange angestrahlte Museum kurz darauf: das Museumsquartier, das mit großem Plakat eine Ausstellung über den regionalen Helden Justus Möser (1720–1794) bewirbt.

Das Banner mit dem Untertitel der Stadt versicherte jedoch, dass es sich hier um Hannover handeln würde – und das vor einem Millionenpublikum. Fast könnte man als Hannoveraner denken: Osnabrück, das wär doch was für einen Tagesausflug. Der Rest der Welt mag sich überlegen, demnächst einmal in das abgebildete Hannover zu fahren. Der Besucher würde sehen: Die Stadt ist anders als gedacht. Und ebenfalls auf keinen Fall fehlerlos.

