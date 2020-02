Hannover

Datenschutz ist kein Hindernis für die Digitalisierung. Das machte die niedersächsische Landesbeauftragte für den Datenschutz, Barbara Thiel, am Freitag deutlich. Beim Treffen des „Digital Netzwerk Schule“ beim Unternehmen Heinekingmedia diskutierten etwa 120 Vertreter der Politik, Wirtschaft und Schulen über Datenschutz, vernetzte Unterrichtsmethoden und Medienkompetenz. Für Thiel ist Datenschutz eine Voraussetzung für das Gelingen der Digitalisierung an Schulen. Eine andere Voraussetzung ist eine funktionierende IT-Infrastruktur. Thiel sprach von einem „Wildwuchs bei Softwareprodukten“. Oft entscheiden Lehrkräfte nach Fähigkeit und Willen über nötige Programme und Kommunikationsmittel. „Der Datenschutz bleibt dabei oft unberücksichtigt.“ Es gebe noch kein Gesamtkonzept zur digitalen Ausstattung von Schulen.

Fortbildungen für Leher gefordert

Es fehlt aber nicht nur an Technologie. „Die digitalen Kompetenzen der Lehrkräfte decken sich nicht immer mit der Ausstattung der Schulen“, formulierte Thiel vorsichtig. Auch den Zuhörern fehlen fähige Administratoren und Fortbildungen für Lehrkräfte. Thiel forderte eine umfassende Bedarfsanalyse der Schulen. „Es braucht einen Plan.“

Informatik als Pflichtfach

Erst kürzlich forderte der niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne, Informatik ab dem Schuljahr 2023/2024 zum Pflichtfach zu machen. Darüber konnte Claudia Schreyer, Schulleiterin an der Caroline-Herschel-Realschule und der Oberschule Garbsen, in einem HAZ-Bericht nur den Kopf schütteln. „ Tonne will Informatik zum Pflichtfach machen, und wir haben im ganzen Schulgebäude noch nicht einmal WLAN.“ Die Schüler arbeiten mit Tafel, Buch und Kreide.

HAZ-Forum zur Digitalisierung an Schulen

Über diesen Widerspruch und Lösungsansätze wird auch beim nächsten HAZ-Forum am Donnerstag, 19. März, diskutiert. Dort trifft die Stadträtin und Bildungsdezernentin, Rita Maria Rzyski, auf die Leiterin der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule, Cornelia Weller. Die Realschule an der Helmstedter Straße 1 war eine der ersten Schulen überhaupt, in der eine iPad-Klasse eingeführt wurde. Nun diskutiert das Forum über Lernprozesse und Erfolge. Dazu kommen Vertreter des Stadtelternrats und Fabian Pforte, der als Scout des Juuuport-Netzwerk Schülern gegen Cybermobbing hilft. Auch Andreas Noack, Gründer und Geschäftsführer von Heinekingmedia, ist zu Gast und spricht über digitales Lernen. Die Veranstaltung, die besonders für Lehrkräfte interessant ist, beginnt um 18.30 Uhr und ist kostenlos. Anmeldungen sind per Mail an hannover@haz.de möglich.

Von Jan Sedelies