Hannover

Klar, kniffeln geht immer. Genau wie Dame, Mühle oder Schach. Doch auf Dauer werden auch die Klassiker aus der Spielesammlung etwas öde. Deshalb haben wir hier vier kurzweilige Spiele versammelt, die auch zu zweit funktionieren. Ganz analog und mit hohem Wiederspielwert – es weiß ja schließlich niemand so genau, wie lange wir unsere Abende noch zu Hause ausharren müssen.

Von Anno Domini gibt es auch eine Hannover-Edition. Quelle: Martin Steiner

Anno Domini

Was liegt länger zurück: Die serienmäßige Gartenzwergproduktion in Deutschland oder das Tango-Fieber in Buenos Aires? Bei den Begebenheiten, die beim Kartenspiel Anno Domino in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen, hilft manchmal nur schätzen, zocken oder bluffen. Jeder Spieler hat zu Beginn neun Karten mit Ereignissen vor sich liegen, die dazugehörige Jahreszahl steht auf der verdeckten Rückseite. Abwechselnd darf jeder eine Karte in der Mitte ablegen – muss sie aber chronologisch richtig einsortieren. Wer dem Braten nicht traut zweifelt die Reihenfolge an. Alle Karten werden umgedreht, sodass die Jahreszahlen zum Vorschein kommen. Lag alles korrekt, muss der Zweifler zwei Karten ziehen. Wenn nicht muss der Vorgänger drei Karten ziehen. Wer zuerst keine Karten mehr hat, gewinnt. Es lohnt sich also, skeptisch zu bleiben.

Anno Domini (Abacusspiele, 15 Euro je Kartenpaket), 30 Minuten.

Von Carcassonne Quelle: Hans im Glück

Carcassonne

Ein Spielfeld, dass erst beim Spielen entsteht, ist das Markenzeichen von Carcassonne. Für kurze, knackige Duelle reicht das Grundpaket vollkommen aus. Jeder Spieler zieht in seinem Zug ein verdecktes Landschaftsplättchen, auf dem Stadtmauer- oder Straßenteile abgedruckt sind, legt es an und entscheidet, ob er auch einen seiner sieben Spielsteine darauf stellt, um zu werten. Keine einfach Abwägung: Die Figuren gibt es erst zurück, wenn eine Stadt oder Straße abgeschlossen ist – und wer keinen Spielstein mehr in der Hinterhand hat, dem entgehen einfache Punkte. Je mehr Plättchen eine Stadt oder Straße bilden, desto mehr Punkte gibt es. Aber Achtung: Viel versprechende Siedlungsprojekte sind schon daran gescheitert, dass man das passende Schlussstück nicht zieht, um endlich werten zu können. Spannend bis zum letzten Plättchen.

Carcassonne (Hans im Glück, 25 Euro), 30 Minuten

Gemeinsam gegen den Kartenstapel: The Game. Quelle: NSV

The Game

„Spiel ... so lange du kannst“ ist das Motto von The Game, bei denen der verdeckte Kartenstapel der gemeinsame Gegner ist. Zu zweit gilt es, nach und nach möglichst viele Karten abzulegen und neue nachzuziehen – im Idealfall, bis der Stapel leer ist. Spielkarten von 2 bis 99 werden auf vier Stapeln abgelegt – je zwei in aufsteigender Reihenfolge und zwei in absteigender. Zwei Vorgaben machen das kompliziert: Jeder Spieler muss in seinem Zug mindestens zwei seiner sieben Handkarten ablegen. Und man darf seinem Gegenüber weder sagen, was man auf der Hand hat, noch ihn nach seiner Hand fragen („Da könnte ich in der nächsten Runde legen“ ist aber erlaubt). Wer egoistisch seine Hand herunterspielt, kommt nicht weit: Kann der Mitspieler nicht mindestens zwei Karten auf die Stapel legen, ist die Partie zu Ende. Ein Spiel, bei dem man herausfinden kann, mit wem man sich ohne große Worte versteht – und wer einen mit Alleingängen oder Zurückhaltung zur Weißglut treibt.

The Game (Nürnberger Spiele-Verlag, ca. 9 Euro), 20 Minuten

Simple Regeln, schwere Entscheidungen: Lost Cities. Quelle: Kosmos

Lost Cities – Das Duell

Kooperativ oder konfrontativ spielen – beides ist bei Lost Cities erlaubt. Man kann auch versuchen, den Gegner komplett zu ignorieren und auf sein Glück zu vertrauen, was aber ein riskanter Weg. Aber ohne Risiko ist ohnehin nichts bei diesem Spiel, bei dem die Spieler die Ressourcen wider Willen teilen müssen. Jeder Spieler kann im Laufe einer Partie bis zu fünf Expeditionen starten, die durch aufsteigende Kartenreihen symbolisiert werden. Das Problem: Jeder Spieler hat nur acht Handkarten und muss jede Runde eine Karte ausspielen oder auf einen gemeinsamen Stapel legen, von dem sich auch der Gegner bedienen darf. Notgedrungen wirft man also ab, was nicht erfolgversprechend aussieht – oder man wagt es, eine neue Reihe zu eröffnen – obwohl der Gegner womöglich genau die hohen Karten auf der Hand, die man braucht, um am Ende auch Gewinn zu machen. Kein Spiel für Zauderer.

Lost Cities (Kosmos, 13 Euro), ­20-30 Minuten

Von Karsten Röhrbein