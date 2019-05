Die AfD Hannover ruft in einem Flyer alle Hannoveraner auf, am Tag der Europawahl die Auszählung der Stimmen in den Wahllokalen zu kontrollieren. Man solle darauf achten, heißt es, dass keine Stimmzettel verschwinden. Kritik kommt von SPD und CDU. Damit diskreditiere die AfD alle ehrenamtlichen Wahlhelfer. In Hannover sind am Sonntag, 26. Mai, 3900 Helfer im Einsatz.