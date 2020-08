Hannover

Langsam und elegant halten sie sich eng umschlungen in den Armen und sind ganz in die Musik und die Bewegungen versunken. Am Küchengarten wird seit den Corona-Lockerungen wieder Tango getanzt. „Nach dem Lockdown haben viele Sehnsucht danach, wieder draußen zu tanzen“, sagt die tangobegeisterte Arina Neuschaefer. Sie hat das Tangotanzen mit ihrem Mann Latif Wahbi wieder initiiert. „Für viele ist das Tangotanzen Nahrung für die Seele, besonders in der Corona-Zeit“, sagt Wahbi.

Die etwa 62-köpfige Tangogruppe hat seit Jahren flashmobartig an verschiedenen Orten getanzt, zum Beispiel im Welfengarten, am Maschsee und bei der Musikhochschule. Seit diesem Frühjahr tanzt sie sonnabends ab 19 Uhr. Vor Ort treffen sich meistens 20 bis 30 Tänzerinnen und Tänzer. Oftmals gibt es ein besonderes Motto für die Treffen wie zum Beispiel eine farbige Kleiderordnung. Bevor Neuschaefer und Wahbi die Tangotreffen wieder aufleben ließen, hatte Dagmar Knoche-Hentschel die Veranstaltungen organisiert. Aus der Nachbarschaft des Küchengartens habe es oft Beschwerden gegeben, sagt die 59-Jährige. „Wir hatten leider nicht solche Kapazitäten, immer Anträge beim Ordnungsamt zu stellen“, sagt sie. Deshalb habe man aufgehört. Momentan gebe es keine Beschwerden.

Aktuell wird bis 22 oder 23 Uhr getanzt. „Zwischendurch kommt die Polizei und achtet auf die Abstandsregelungen“, sagt Neuschaefer, die unterstreicht, dass während der Corona-Zeit nur feste Tanzpartner gemeinsam unterwegs seien. Am Küchengarten haben die Tänzer eine rote Plane als Tanzfläche ausgelegt. Doch sie wünschen sich einen richtigen Boden für ihre Freitanzfläche und finanzielle Unterstützung vom Fachbereich Kultur der Landeshauptstadt Hannover. „Wir brauchen eigentlich nur eine Überdachung und einen guten Boden, zum Beispiel aus Holz oder Marmor“, sagt Neuschaefer.

Brief an die Verwaltung

„Ich habe dem ehemaligen Kulturdezernenten Harald Härke schon einmal einen Brief geschrieben, dass wir gerne wie in anderen europäischen Städten eine Freitanzfläche hätten. Nicht nur für den Tango, sondern auch für Salsa und andere Paartänze – gerade im Zuge der Entwicklung von Hannover zur Kulturhauptstadt“, sagt Knoche-Hentschel. Eine solche Freifläche würde die Tanzszene bereichern. Härke habe drei mögliche Ort vorgeschlagen, darunter die Grünfläche hinter dem Restaurant 11A. Die Tanzfläche hätte die Gruppe allerdings selbst beschaffen und auf- und abbauen sollen. „Das hätten wir finanziell und vom Aufwand her gar nicht leisten können“, sagt Knoche-Hentschel. Wichtig sei auch, die Tanzfläche an einer zentral gelegenen Stelle mit einer Haltestelle in der Nähe aufzubauen, sagt Knoche-Hentschel. Denn die Tänzer kämen nicht nur aus Linden, sondern teilweise sogar aus Braunschweig und Hildesheim.

Claudia und Ingo Sprick haben sich vor einigen Jahren der Tangogruppe angeschlossen. Im vergangenen Sommer waren sie zum Tangotanzen in Paris. „Da gibt es Bühnen, die sich zur Seine hin öffnen“, sagt Claudia Sprick. Die Tangogruppe möchte zukünftig mehr jüngere Menschen anlocken. In Berlin sei die Tanzrichtung auch unter Jüngeren beliebter als in Hannover. „Da muss man ein bisschen aus den exklusiven Veranstaltungsräumen raus und mehr in die Öffentlichkeit, deshalb ist der Küchengartenplatz gut gewählt“, sagt Ingo Sprick. Da es beim Tango um Improvisation gehe, könne man auch zu Popmusik tanzen.

