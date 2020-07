Tanken in Deutschland: Beim Spritpreis ist Hannover (fast) Spitze

Hannover

Hannover hat im Vergleich zu anderen deutschen Städten mit die höchsten Spritpreise. Das geht aus einer Auswertung des Unternehmens Clever Tanken auf der Grundlage der Tankstellenpreise für den Juni hervor. So musste in der Landeshauptstadt ein Autofahrer für vier Tankfüllungen mit je 60 Litern insgesamt 6,94 Euro mehr bezahlen als beim Preissieger Bonn. Teurer als in Hannover war es nur in Köln, Frankfurt in Bremen. Die preiswertesten Städte beim Tanken waren im Juni nach Bonn noch München, Nürnberg und Dresden.

Insgesamt sind die Preise im Juni nach vier Monaten wieder angezogen, hat Clever Tanken festgestellt. „Dennoch sind wir von den Preisen zu Beginn des Jahres aktuell noch weit entfernt“, berichtet der Geschäftsführer des Unternehmens, Steffen Bock. Das liege vor allem an den noch immer niedrigen Rohölpreisen.

Preisniveau ist insgesamt niedrig

Im Juni kostete ein Liter Super E10 nach Angaben von Clever Tanken im bundesweiten Schnitt 1,2378 Euro. Das waren sieben Cent mehr als im Vormonat Mai (1,1673 Euro), dem günstigsten Monat seit Start der regelmäßigen Auswertungen von Clever Tanken im Januar 2013. Dennoch bewegen sich die Preise weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Verglichen mit Januar 2020 (1,3979 Euro), dem bisher teuersten Tankmonat dieses Jahres, war Super E10 im Juni rund 16 Cent günstiger, gegenüber dem Vorjahresmonat Juni 2019 (1,4703 Euro) sogar rund 23 Cent.

Ein Liter Diesel kostete im Juni durchschnittlich 1,0856 Euro. Das waren rund vier Cent mehr als im Vormonat (1,0481 Euro), aber etwa 21 Cent weniger als im bisher teuersten Jahresmonat Januar 2020 (1,2935 Euro) und rund 17 Cent weniger als im Vorjahresmonat Juni 2019 (1,2544 Euro). Vier Tankfüllungen à 60 Liter Diesel kosteten im Juni im Bundesschnitt 260,54 Euro – und damit rund 9 Euro mehr als im Mai.

Im Juli steigen die Preise weiter

Am günstigsten waren Super E10 und Diesel am Monatsbeginn. Die höchsten Preise wurden in der letzten Juniwoche aufgerufen. Der preiswerteste Tanktag war Dienstag, 2. Juni. 1,1880 Euro kostetet an diesem Tag der Liter Super E10, 1,0550 Euro der Liter Diesel.

Am meisten zahlten Autofahrer hingegen für den Liter Super E10 am Mittwoch, 24. Juni, und am Sonntag, 28. Juni, mit jeweils 1,2690 Euro. Der teuerste Diesel-Tanktag war Dienstag, 23. Juni, mit 1,1050 Euro pro Liter im Bundesschnitt.

Clever Tanken rechnet für den Juli mit weiter steigendenen Spritpreisen. Das hänge mit der anziehenden Weltwirtschaft, der Rückkehr aus dem Homeoffice an den Arbeitsplatz, den Förderkürzungen der Erdölländer und dem Beginn der Sommerferien zusammen. Clever Tanken rechnet aber damit, dass die Preise trotz eines Anstiegs auf einem relativ niedrigem Niveau bleiben.

Bock rät Autofahrern, die Preise zu vergleichen, um möglichst kostengünstig zu tanken. Im Tagesverlauf gebe es oft enorme Preissprünge. Günstige Tankzeiten seien oft zwischen 8 und 10 Uhr, 12 und 13 Uhr und ab 18 Uhr am Abend.

Von Mathias Klein