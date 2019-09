Hannover

Nach den Drohnenangriffen auf Ölfelder in Saudi-Arabien sind die Börsen-Preise für Rohöl am Montag kräftig angestiegen – und so müssen sich auch deutsche Autofahrer in den kommenden Tagen auf höhere Spritpreise einstellen. Wer also nicht ungewöhnlich viel Geld an der Tankstelle bezahlen will, dem bleiben nur noch wenige Tage, um sein Fahrzeug noch einmal vollzutanken.

Höhere Ölpreise kommen an Tankstelle erst später an

In der Regel verhielten sich die Preise an den Tankstellen antizyklisch, sagte ein Vertreter der Mundt GmbH, die in der Region Hannover die M1-Tankstellen betreibt. Das heißt: Wenn die Preise an der Börse in die Höhe schießen, wie es derzeit der Fall ist, wird etwa Benzin den Zapfsäulen kurzzeitig günstiger. Erst vier bis fünf Tage später steigen dann die Preise auch für die Endverbraucher, also zeitversetzt zu der Börsenentwicklung.

Zwar könnten sich demnach die Preise kurzfristig erhöhen, mit einer dauerhaften Preissteigerung oder gar Engpässen rechnen die Experten allerdings nicht. "Aus Saudi-Arabien kommt kaum Öl nach Deutschland - 2018 war es ein Prozent", sagte ein Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbandes der Deutschen Presse-Agentur. Andere Länder seien mittelfristig in der Lage, ihre Fördermengen auszuweiten und den Ausfall so zu kompensieren. Der aktuelle Ölpreis der maßgeblichen Nordsee-Sorte Brent sei im langjährigen Vergleich eher niedrig. Der Preis habe schon mal über längere Zeit bei mehr als 100 Dollar gelegen.

Heizöl kostete am Montagmorgen bereits im Schnitt fünf Cent mehr pro Liter als noch vergangene Woche. Die Angaben schwanken zwischen einem Anstieg von 57 auf 61 Cent pro Liter bei Mundt und einem Plus von 51 auf 55 Cent bei der Unternehmensgruppe Team.

Die günstigsten Tankstellen finden Sie hier:

www.spritpreisemonitor.de

www.mehr-tanken.de

www.clever-tanken.de

Die einzelnen Tankstellen haben keinen Einfluss auf die Preisgestaltung, wie eine Telefonumfrage der HAZ ergab. Ihnen wird nur von den Zentralen kurzfristig mitgeteilt, ob die Preise steigen oder fallen.

Von dö