Hannover

Der unbekannte Täter hat die Tankstelle „Tankcenter“ in Höhe der Haltestelle Alter Flughafen am Freitagabend gegen 21.30 Uhr betreten. Er tat zunächst so, als wolle er Zigaretten kaufen. Als die 37-jährige Angestellte gerade die Packung aus dem Regal nehmen wollte, bedrohte sie der Unbekannte mit einem Messer und forderte Geld. Mit der Beute flüchtete der Räuber aus der Tankstelle in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen erfolglos nach ihm.

Täter trug bei Überfall einen schwarzen Kapuzenpullover

Nun sucht die Kripo Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Der Gesuchte hat helle Hautfarbe, ist 25 bis 30 Jahre alt, schlank und etwa 1,70 Meter groß. Während der Tat trug er einen schwarzen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte, sowie eine blaue Jeans.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 1095555 entgegen.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von red